Ona je Anđelina kopija: Luka ponizio Sandru pred svima, Đuričićeva pokušala da joj otvori oči! (VIDEO)

I dalje ništa od njihove veze!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide razgovor Luke Vujovića i Aleksandre Nikolić na kom se on žali na Sandru Obradović.

- On je urlao na mene kao da sam ga opsovala i sad je pokazao ko je ove nenormalan. Ja sam njemu rekla da ne mora da mi se zahvaljuje i da se to kod mene podrazumeva. Ako mu ja ne odgovaram, što me trpi? Neka ide dalje - rekla je Sandra.

- To tebe ljudi treba da pitaju - dodao je Luka.

- Ona je ljubomorna. Zašto mu sad govori da ode ako mu smeta? Ona je jako drska i bezobrazna, kao da nema kućno vaspitanje - umešala se Aneli.

- Sandra jeste večito negativna, nije ni čudno što on ide da đuska sa Aneli - rekao je Đedović.

- Ona je vizuelno prelepa devojka, dobra je, ali različita smo dva sveta. Ona bi mene jurila metlom ovde. Ja bih bio Ana koja razvlači testo u kuhinji i sprema, a ona bi bila Korda. Ja nisam savršen, grešim i kažem joj nešto i bude mi krivo, ali ona mene dovede do ludila. Mi kad legnemo da spavamo lupim neku goru, a ona mi kaže da joj se ne obraćam - pričao je Luka.

- Čim on njoj ima potrebu da se pravda i da provodi vreme sa njom, normalno da mu se sviđa. Ja sam za to. On samo ima zadršku. Njemu je sve sprdanja... Mi smo se danas našalili, a ti si se naljutila na njega. Dečko je posle toga pola sata sedeo sa njom - govorio je Karić.

- Meni je nekad žao što tako reagujem, ali ona je toliko negativna. Ona je Anđelina kopija, samo je razlika što Gastoz ume sa Anđelom, a ja sa Sandrom ne. Meni Anđela nekad deluje starije od Gastoza, kao i ja što kao da imam 13 godina pored nje - dodao je Luka.

- Sandra, ti si zaljubljena u njega - rekao je Mateja.

- Ma ko je zaljubljen - pobunila se Sandra.

- Ja sam njoj rekao da uđemo u vezu, a ona je rekla da čeka papir. Šta treba da krenem i onda ona meni da okrene glavu? - nastavio je Luka.

- Za mene je od njegovih stigao kofer, a on je počeo da me provocira da vidi da li će da mi da. On nije ozbiljan, non stop se sprda i meni to ide na živce. On mi je 15 minuta priča jedno, a onda mi kaže da se sprdao - rekla je Sandra.

- Što se on druži sa njom ako mu je toliko negativna? Sandra je negativna i samo je lepa spolja, šta ćeš sa njom od septembra do danas? Što si sa njom svaki dan? Što ne izađeš iz kreveta ako ti smeta i ne odeš kod Aneli, ako ti je lešpše sa njom? Neka je Sandra najnegativnija pored mene, ali mislim da nije fer prema njoj i da je nema poštovanja. Otkako se vratio nema poštovanja prema njoj. Nije ona cvećka i ona treba da se skloni ako vidi da ne ide i da ima dostojanstvo. Ona je meni u odnosu iskrena, a njemu je ona rijaliti. Sve shvata kao sprdnju, a Sandra je ozbiljna žena i drži do sebe. Rekao je da je fizički lepa, a negativna i u svakoj raspravi se vadi na Janjuša. Prvi put je izustila neki komentar, pa došla da mu se pravda. Sandra je ovde za mene iskrena, vidim da je jaka emocija, ne moraš to da priznaš. Ostani dostojanstvena, majka si i posle ovoga ne treba da nastaviš jer si gospođa i to ostani - govorila je Anđela.

