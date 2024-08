Da li je ovo razlog raskida?! Maja otkrila da je prekorela Stanislava zbog lajkovanja Vanjine slike, pa mu odmah naredila da je blokira! (VIDEO)

Krah njihove veze je i dalje enigma!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković i Lepog Miću.

- Stanislav je lajkovao bivšoj ženi od Ša neku sliku pa je povukao lajk, da li si ga pitala za to? -pitala je Ana.

- Pitala sam ga ja o tome i rekao je da nije on lajkovao pošto nije samo on vodio taj profil i nakon toga je blokirao jer me poštuje i tako smo se dogovorili u vezi -rekla je Maja.

- Ja ne mogu ovo da slušam, reci mi Majo šta ti je rekao Luka Majčica?

- Ništa nismo pričali, on voli tako malo da pravi smicalice -rekla je Maja.

-Evo ja ću da pokažem šta mi je napisao, jel sad sve jasno -rekao je Mića.

Nakon toga se uključila gledateljka Vera, koja je pozdravila goste:

Majo, nemoj da se ljutiš kad ti govorim istinu ali Stanislav je rekao da njega ne zanima iskrena veza, bolje nisi ni mogla da očekuješ. Ona jedva čeka da Filip uđe u osmicu tako da ona nema nikakve emocije niti bilo koga voli -rekla je gledateljka.

Ja njega ne krivim, on je rekao da ga interesuje samo šema i da ne želi vezu sa njom ja ne znam šta je očekivala -rekao je Mića.

Autor: Nemanja Šolaja