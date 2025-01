Dala baba dinar da uđe u kolo, a dva da izađe: Karić tvrdi da je veza Anđele i Gastoz pred pucanjem, ubeđen da što pre moraju da nađu rešenje! (VIDEO)

Ima li spasa?!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi dao svoj sud o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ako pokušavate dokazati ko je kriv, spašavajte vezu tolerancijom. Ako vam je stalo do veze, onda tolerancija - rekao je Luka.

- Što ste se vi posvađali za Elitoviziju? - upitao je Stefan.

- Bila je mnogo glupa svađa, ja sam ga kulirala tu celu noć - rekla je Anđela.

- Kada bi naša veza stala, da li bi se ti osećala oskrnavljeno? - upitao je Gastoz.

- Kako me to pitaš? Kako me tako ponižavaš, kakvo je to pitanje? - upitala je Anđela.

- Po meni je normalno pitanje - rekao je Gastoz.

- Ja sam sebe dala maksimalno, ja ne mogu da budem po ceo dan pozitivna. Možda bi bilo drugačije da sam bila kao na početku, mnogo više cenjena - rekla je Anđela.

- Ti si sa mnom ušla u vezu onog momenta kad sam odlučio da se povučem - rekao je Gastoz.

- Ne nije istina, mi smo imali problem sa Enom. Ja sam svaku svoju krivicu odradila i priznala - rekla je Anđela.

- Ovaj razgovor se završio sada, pusti ljude da nas komentarišu, možda i nađu neko rešenje - rekao je Gastoz.

- Ako ne nađu na vreme rešenje, ovde nema sreće. Dala baba dinar da uđe u kolo, a dva da izađe. Oni znaju da reše neke stvari van crnog stola, ali očigledno nije ništa rešeno. Ja sam ga kritikovao za dobacivanje za devojke, ali kada vidim da Anđela njemu pravda to i prihvata, onda nemam ja šta da mu zameram. On je takav, transparentan je za sve. Smatram da treba da sednu i odluče jer ovde vlada velika negativa. Ovo večeras traje opet dugo, a opet ništa nisu rekli. Ovo će da traje još dugo, ne želim da Gastoza vidim u tom stanju kojem on najavljuje, ali dok god je Anđela u ovom prostoru, ona će uvek biti ovakva. Mislim da je bolje da ona iskaljuje negativu nego negde drugde - rekao je Karić.

