Povlači se, želi da izađe iz odnosa bez drame: Đedović detaljno analizirao odnos Anđele i Gastoza, uveren da im je kraj nikad bliži! (VIDEO)

Da li će uspeti da reše svoje probleme?

Voditelj Milan Milošević dao je reč Eni Čolić u emisiji "Pretres nedelje" kako bi prokomentarisala svađu koju su imali Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić.

- Gastoz i ja smo kukali na početku kako su nam partneri isti, kako je ona bila čelična, a sad se sve obrnulo. Mislim da sam sličnija Anđeli, a da Gastoz kao Peja ne pazi kad će da povredi za stolom. Zbog gluposti se napravi halabuka i to nas odaljava i dovodi u pitanje emocije i trajanje odnosa. Ovde je teško izaži iz odnosa, mislim da Anđela to ne želi, a za Gastoza nisam sigurna. On kao da se prebacuje i kad ona spusti loptu smekša se ili mu dosadi. Peja i Gastoz se isto ponašaju. Peja se ponaša kao da bi izašao iz odnosa, ali ne zna kako i prija mu ta pažnja. Imam osećaj kao da sam mu ja neki teret i teško mu je da se distancira i verovatno mu prija zagrljaj povremeno. Stvari koje sugerišem da ne radi zbog mira uporno radi, tako isto vidim i kod Gastoza koji je puno zreliji. Ja mislim da oni mogu da nađu zajednički jezik, samo je ovaj sto proklet za parove. Oni su ovo rešili i sad se to opet pokrenulo. Ja jako navijam za njih, jako su mi dragi i kao par i posebno. Saosećam se sa Anđelom i mislim da Peja ima ponašanje kao Gastoz - govorila je Ena.

- Ja sam bio tu kad su se svađali i kad je Anđela pokušavala da ubedi Gastoza da njemu nešto smeta, a on je bezuspešno pokušavao da joj objasni da njemu to ne smeta. Anđela je tad prebacila i sve vreme ga je ubeđivala da mu sigurno to smeta. Večeras mi deluje kao da mu se to sve smučilo, možda su umorni... Deluje mi kao da je izgubio svaku nadu da će stvari da se promene. Provocirali su se onu noć, oni su se žestoko provocirali i Anđela je išla s tim ubeđivanjem jer su joj sve lađe potonule na Elitoviziji i htela je da ga ubedi da i njemu to treba da smeta - rekao je Đedović.

- Ona je nesigurna, a on ne radi na tome da to ne stane - dodala je Ena.

- Čime je on pokazao da njemu to smeta? On uvek nju diže i govori da treba to da prebrodi - umešao se Karić.

- Možda mu se skupilo i delovalo je kao da želi da izađe iz odnosa bez drame. Generalno kad dođe do te situacije nema rešenja, već se gleda da ne dođe to toga. Ti meni možeš da obećaš da ćeš da budeš luster, džaba. Možda ovo nije ta situacija, ali posle ovoga te nervira i kako hoda, stane, kako te pogleda... Kad se pređe granica sve te nervira i ostane patološka vezanost i rezultira "gubljenje glave", tačnije vriske i cike. Znaš kad razum preovladava? Kad srce popusti. On misli da je on popuštao, ona misli da je ona. Anđela, deluješ kao da banalizuješ sve što ti on zamera jer imaš strah od ostavljanja. Deluješ kao neko ko viče: "Nemoj tako da razmišljaš i nemoj da me ostaviš". On sve vreme priča da ne treba da se svađate i da ste rešili da bi stišao sve. Nisam siguran da je ovo ta situacija, ali je tako izgledalo. Nisam siguran da je finalan raskid. Deluje kao da hoće da izađe iz veze, a ona da moli da ne izađu. Juče sam video i situaciju za šišanje kad je ona isp*zdela videla sam da je prebacio i da je smirivao samog sebe. Ne mogu da kažem da se Gastoz hladi, ali kao da se povlači - govorio je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić