Srožala si me maksimalno: Ivan se oseća razočarano, smatra da mu Aleksandra nije uzvratila ni jednu emociju! (VIDEO)

Da li će uspeti da reše probleme?!

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić ušli su u drugi krug njihovog martonskog razgovora, nakon što je on imao dosta zamerki na njeno ponašanje i njen stav. Naime, on je nju nazvao devojkom za spr*nju, pa je uporedio sa Slađom Poršelinom i Kristinom Buđevac.

- Ako ti je neko prijatelj, ako te neko bodri, to sam ja. Nikad mi nisi uzvratila. Misliš da si pi*ka kosmička. Umesto da budeš prizemna i normalna, ti sebi ovo dozvoljavaš, i onda sam ja u situaciji da te branim svaki dan. Ne može niko da ti priđe, mada to sam i očekivao. Shvatio sam tvoje zahteve obiljno. Prilaze ti svaki dan, a ja ne mogu da se postavim kao muškarac jer me ti dr*aš. Srozala si me maksimalno. Mojim devojkama niko nikad nije mogao da priđe. Tvoje ponašanje prema meni je katastrofalno, ne znam dokle mogu ovako - rekao je Ivan.

- Dobro to si završio, ali zašto je moje ponašanje katastrofalno. Ne smatram da se ponašam loše prema tebi - rekla je Aleksandra.

- Ljudi smatraju da smo jedno, a onda dozvoljavaš ovakve stvari. Ma ne mogu - rekao je Ivan.

- Razumem te, u pravu si za ovo prilaženje. Možda sam ja previše blaga. Ulazim u komunikacije sa ljudima koji su me vređali.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.