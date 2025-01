Ne dolazi sebi: Uroš dao sve od sebe da oraspoloži Enu, pa osuo drvlje i kamenje po Peji: On je egocentrik! (VIDEO)

Utonula u očaj!

Uroš Stanić iskazao je gađenje prema Jovanu Pejiću Peji jer nije pokazao da mu je krivo jer se Ena Čolić rasplakala zbog njega.

- On je egocentrik. Ne znam kako su devojke izdržale pored njega. Hladan je, nema nikakve emocije. Ti si savršena sad prema njemu, a on ništa. Umesto da bude srećan jer je njegova majka podržala vaš odnos, on se ovako ponaša. Peja umesto da bude srećan kakvu ženu ima pored sebe, katastrofalno se ponaša. On tebi nije potreban, sama si savršena. Ako on ne plače zbog tebe, nemoj ni ti zbog njega - kazao je Uroš.

Autor: S.Z.