Enu Čolić slomio raskid sa Pejom: Otvorila dušu o svojim osećanjima, ne krije koliko je razočarana! (VIDEO)

Pala u očaj nakon sinoćnog haosa!

Ena Čolić razgovarala je sa Milicom Dugalić o haosu koji je sinoć imala sa Jovanom Pejićem Pejom. Ona nije mogla da sakrije koliko je razočarana u njega i koliko joj je raskid teško pao.

- Jedna majka na televiziji spava sa klincem, to je valjda trebalo da mu bude važno - rekla je Ena.

- On misli da je važan, važno je ono što ti daješ. Takvi su muškarci - dodala je Milica.

- Nije u redu, on mora da bude drugačiji. Neću da ga pravdam, ja sam mislila da je on kapacitet. Anđela i Gastoz se posvađaju oko smokija, parčeta torte, a pogledajte kako se on svađa i kakve su posledice njegovih postupaka - pričala je Ena Čolić.

- On zna da kaže: "Važi, ljubavi", a ovaj nije iskusan, pa raspali - rekla je Milica.

- Žao mi je baš, zbog svega - kukala je Ena.

- Budi oprezna, počeće pitanja - dodala je Milica.

- Hoću, ali ja ću da uzvratim ako on nastavi. Ja sam njega upozorila na ovo, jer znam kakve gluposti on može da izgovori. Ja sam sve ispeglala, nije trebao da reaguje - govorila je Ena Čolić.

Autor: A. Nikolić