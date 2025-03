Nisam ovo zaslužila: Ana van sebe nakon Kordine izdaje, ne može da veruje šta joj je priredio nakon porodične tragedije (VIDEO)

Pala u očaj!

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari "Elite" žestoko su osudili Stefana Kordu, nakon saznanja da se na sahrani oca Ane Nikolić dopisivao sa Aleksandrom Vučenović, a nakon povratka u Belu kuću cimerima iznosio dezinformacije.

- On je meni pričao da je išao u policiju, da je imao vremena da koristi telefon. On je pisao i Zoli, Zola je to rekao i verovatno je pisao svima - rekao je Bebica.

- Ana, ti ne želiš da veruješ - dodao je Milan Milošević.

- Ne želim da verujem, kakav god da je ja njega volim, ali on meni tako nešto da radi iza leđa... Mislim da to nisam zaslužila. Ja samo da čujem poruku od sestre zaklela sam se - govorila je Ana Nikolić.

Autor: A. Nikolić