Prisetio se bezbrižnih vremena!

Voditelji Stefan Milošević Panda, Stefan Kandić Kendi, Anastasija Buđić i Jovan Ilić - Joca novinar posetili su omiljenu kafanu pevača Mikice Bojanića, te su porazgovarali o njegovom odrastanju i ocu Milošu Bojaniću, prilikom čega se Mikica osvrnuo na Božić i uspomene koje ga vežu za detinjstvo.

Mikica je priznao da mu je otac Miloš u detinjstvu veoma falio, jer je zbog posla često bio odsutan kod kuće.

- Ovo vreme me podseća na babu i dedu. Božić me seća na porodicu. Međutim, moj otac Miloš često nije bio kod kuće jer ne nastupao. Na neki način je isti slučaj i sa mnom, te moja deca to osećaju. Trudim se koliko mogu da neke stvari sredim koliko mogu. Kod nas u porodici je za Božoć uvek pesma prisutna, ali porodično i u miru. Kad sam bio klonac, moram da se vratim na taj period, moj otac Miloš je najčešće izvlačio paricu iz česnice - istakao je Mikica.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.