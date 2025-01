To je blam: Bivši zadrugar slasno osolio po Terzi, smatra da je svesno prevario Milicu sa Sofijom! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Mikica Bojanić otkrio je u specijalno, novogodišnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' šta misli o situaciji Borislava Terzića Terze i Milice Veličković.

Šta je po tvom obeležilo ovu sezonu Elite do sada?

- Situacija između Milice i Terze. Prevara je nešto što je viđeno u rijalitiju, ali ono što se desilo sad, s ozbirom na to da je ona trudna je nešto što je sve pogodilo. Takođe, priča Gastoza i Anđele je veoma upečatljiva. Terza je bio kratko dok sam ja bio u rijalitiju, nismo se dobro upoznali. Kad je reč o njegovom ponašanju, ne znam šta bih rekao. Mislim da ga početna slava malo ponela, pa je sve to uradio. Verio se pred rijaliti, a posle je uradio sve ono. To je jedan veliki blam. On je sve uradio da bi bio poznat - rekao je Mikica.

Autor: S.Z.