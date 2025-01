Uzvraća udarac: Ivan žestoko osolio po Gastozu, pa otkrio zbog čega sa Aneli nije iskren do koske! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Milovanu Miniću.

- Miljana mi je broj jedan, Uroš dva, a Lepi Mića broj tri - rekao je Milovan.

Posle njega glasao je Ivan Marinković.

- Kad neke stvar ne prođeš na vreme stignu te sa 40 godina. To je naravno Milena Kačavenda. Ja nisam sujetan jer mene boli uvo ko će da ide u Odabrane, a ja vam bacio kosku da se to bira. Nadam se da druga osoba neće sad pokazati sujetu, to je naravno Gastoz. Čovek jeste ostvareniji od većine nas. Od nas 50 on bi trebao da se uravnoteži sa nama, ali tvoja sujeta ne dozvoljava da se prilagodiš. Ja se ne nadmećem sa tobom, nego sa svima. Treća osoba je Ena Čolić, od nje se to nije očekivalo. Mislim da je to kuvalo u tebi i da se klupko konačno odmotalo. Moram samo da završim za Gastoza, on je kao uspešan, a šta mene boli k*rac? Neka ide na svoju scenu. On je pokazao sujetu prema Aneli, a Anđelu je oterao od mogućeg prvog mesta. On se pribojeva da ga Aneli ne pobedi u finalu, pa sa njom nije direktan - rekao je on.

Posle njega glasala je Miljana Kulić.

- Prvo mesto Ena na Aneli, to je pokazala i reči koje joj je izgovorila su katastrofa i to samo jer je Peja rekao da je najzgodnija. Toliko je sujetna, da je zloba počela da izbija iz nje. Pokazuje ko je ona, kao voli lepe i zgodne devojke. Sledeća najsujetnija osoba je Gastoz, on je sujetan na mene. Sad se smeje iz nemoći, kad izlažem priča namerno da se ja ne bih čula. On je sujetan nas ve koje smatra konkurencijom. Sujetan je jako na svakog ko je bolji od njega, pa i na Ivana koji je bolji govornik. Treća najsujetnija osoba je Ivan Marinković na sve koji su bolji od njega - govorila je Miljana.

