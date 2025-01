Urnebesna scena iz Elite!

Nenad Marinković Gastoz na sve moguće načine pokušavao je da natera Anđelu Đuričić da proba praseći mozak, ali mu to nije polazilo za rukom. Ona čak nije želela ni da ga poljubi dok ne opere zube, iako je on to predstavio kao dokaz ljubavi.

- Dokaz ljubavi - rekao je on.

- Ne, kad opereš zube. Kako si bolestan... - dodala je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić