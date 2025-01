Običan alkoholičar, nije ni ona bolja: Uroš opleo po vezi Aneđele i Gastoza, urnisao ih žestokim rečima! (VIDEO)

Urnebesna scena!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" da glasaju za tri takmičara koji imaju jedno ponašanje za stolom, a drugačije van njega.

- Broj jedan Ena u njoj nema humora za stolom, kao što ga ima van njega. Drugo mesto je Ivanija, ona to sto radi profesinalno jer smatra da služi za to. Treće mesto Keti - rekao je Luka.

- Prvo mesto Terza, pozdravlja Comaeru, posvećuje pesme, a ovamo ideu hotel kod animirke. Druga osoba je Bebica, on pokazuje svoju dvoličnost, ako treba neko da se blati tu je, a kad dođe pozitivno pitanje on će da pretvori u pozitivno komentarisanje. Broj tri je Gastoz, on nju ponižava. Vaša veza se bazira na hrani, alkoholu i Keti. On je običan alkoholičar, ni Anđela nije ništa bolja. Anđela voli da se ponižava, njoj sve to odgovara - pričao je Uroš Stanić.

- Prvo mesto je Ena, kad god je Darko rekao da je nešto rekla ona kaže da je rekla drugačije. Drugo mesto Milena, imamo primer Anđele i Gastoza, kako je rekla da mu neće biti lako, a onda to okrenula u svoju korist. Treće mesto je Dača - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić