Plašim se scena koje nam ne trebaju: Anđela i Gastoz se plaše njenih depresivnih epizoda, on se trudi da joj bude podrška! (VIDEO)

Šok!

U Beloj kući u toku su "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević prvo pitanje imao je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kako se nisi zapitao zašto ti devojka stalno spava, kako to nisi povezao sa pričom iz rehaba? - pitao je Milan.

- Nema to veze sa depresijom, i mislim da nema veze sa stvarima koje su se dešavale u prošloj sezoni - rekao je Gastoz.

- Jedino na šta može da misli je na dešavanja od ovih dana, odmarala sam malo više - rekla je Anđela.

- Rekla si u rehabu da bi volela da umreš? - pitao je Milan.

- Tad mi se vratilo u jednom momentu , pa sam zbog toga to rekla. Imam osećaj da će da mi se opet vrate depresivna stanja - rekla je Anđela.

- Bili smo preumorni, gladni, izmoreni. Taj razgovor da smo vodili posle jela, ništa ne bih bilo tako - rekao je Nenad.

Nakon Anđele i Gastoza, reč je dobio Marko Đedović.

- Anđela je tu noć izgovorila užasne stvari, bez ikakvog razloga. Mislim da se on uplašio, pa se povukao, ali njemu će uvek to ostati negde tu. Siguran sam da je on tada hteo da se povuče. Mislim da je i njegovo sada mirenje sa njom, deo toga da on hoće polako da se povuče - rekao je Đedović.

- Nisam ni ja baš normalan, ipak su to emocije. Plašim se samo scena koje nam ne trebaju - rekao je Gastoz.

Autor: K.K.