I dalje TERA PO SVOM: Gastoz razotkrio Peji misteriju koja ga je tištila, on se ne zaustavlja, Marinković došao do zaključka da je u ozbiljnim TEORIJAMA ZAVERE (VIDEO)

Nenad Marinković Gastoz seo je sa Jovanom Pejićem Pejom, te je tako pokušao da razgovara sa njim i shvati zbog čega je divljao po Beloj kući.

- Marko Đedović je poslao preko Aneli tebi pivo da te isprovocira da se posvađaš sa Aneli, to je tvoja teorija - pitao je Gastoz.

- Da - rekao je Peja.

- A zapravo je to pivo bilo za Terzu, a ona je tebi dala - rekao je Gastoz.

- Pa dobro, posle je Ena otišla kod njega, pričali su i onda je ona otišla kod Rajačića, pa se celo veče grlila s njim i mazila, to da se neko zaj*bava sa mnom neće. Nisam glup i nisam debil - rekao je Peja.

- Hoćeš da kažeš da nisu Ena i Rajačić trebali da pričaju - pitao je Nenad.

- Nije u tome poenta, namerno sam pustio neke stvari da se dese i dogodilo se tako kako sam i mislio - rekao je Peja.

- Dobro, uvedi me u priču, da vidim koja je to teorija zavere - rekao je Gastoz.

- Nije to teorija zavere. Ja ispadam glup u nekim situacijama, ali volim sebe u životu jer znam kako i šta radim i zbog čega - rekao je Peja.

- Dobro, ja sam tebe upoznao ovde, ti mnogo kalkulišeš - rekao je Gastoz.

- Kalkulišem normalno u životu i uvek ću. Ja imam veliko srce i još veći karakter i nikada ne dam na sebe...Da se neko igra sa mnom tu, da se glume neke emocije, da ona leži prekoputa i da me provocira non-stop i inat to kao da baca te fore i zaj*bancije, to može kući mami i tati - rekao je Peja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić