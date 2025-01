Kriv je jer ćerka ne nosi njegovo prezime: Stanić BRUTALNO osolio po Terzi, Aneli ga stavila na stub srama: Lečiš frustracije na nama! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitane voditeljka Ana Radulović u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavila je Ivanu Marinkoviću.

- Da li ti smeta jer ti Aleksandra prebacuje stalno da se igraš s njenim emocijama? - glasilo je pitanje.

- Ne radim to - rekao je Ivan.

- Sramotno je to što je Aleksandra nastavila da bude pored čoveka koji se ovako ponaša. Milovan je koliko smo čuli bio brižan prema njenom detetu, a Ivan nije ni prema svojoj - kazao je Gastoz.

- Da li je razlog tvoje ogorčenosti to što se tvoja majka nije okrenula tebi, nego je nastavila da živi sa tvojim ocem? - glasilo je pitanje.

- Istina je da živi s njim, ali će se to nadam se promeniti uskoro. Terza nije iskren, ovo se odnosi na njega. Voleo bih da moja majka postupi kao Milica i da ima to dostojanstvo njeno, iskreno. Ti si kriv jer ti se Barbara preziva Veičković, a ne Terzić. Da , ja imam traume neke iz detinjstva, ali je moja stvar to kako se ponašam. Moja drugarica Milica

-Svoje frustracije lečiš na nama - dodala je Aneli.

Autor: S.Z.