Bez dlake na jeziku!

Nekadašnja devojk aktuelnog učesnika Elite Ivana Marinkovića, Nevena Kalaver gostovala je u emisiji ''Pitam za druga'', kod voditeljskog para Stefana Kandića Kendija i Jovana Ilića.

Ona je prokomentarisala Ivanov odnos sa Aleksandrom Nikolić koja je sa njim prevarila svog oženjenog momka, Milovana Minića.

Kako ti izgleda odnos Ivana i Aleksandre? Da li si očekivala da će njih dvoje završiti zajedno?

- Nije mi palo na pamet do. Ona veza njegova sa Jelenom je bila prava bolest, a onda ovo sad sa Aleksandrom me je baš začudilo. Aleksandra mi je veoma lepa, zanimljiva je. Taj spoj mi nikako nije bio na umu. Nisam verovala da može da bude s nekom normalnom ženom i lepom. Ivan kad želi da bude normalan, s njim ima o čemu da se priča. Jelena je probudila u njemu najgore moguće stvari. Jelena je uvek bila Ivanova senka, njoj je smetalo to što je bio upečatljiv, a ona to nije. Prijalo joj je da dođe u Beograd da živi tu, a da ona ne radi ništa. Sve pare je davao na Jelenu. Ona je histerisala kad joj nije platio sređivanje kose i noktiju. Jelena je ta koja je prevarila Ivana, a onda kada je videla da je on nastavio dalje, pokazala je tu svoj šizofrenu ličnost time što im se nakačila.

Kako ti Milovan deluje?

- Nikako mi ne ide uz Aleksandru. Čudan je. Taj odnos me ne zanima, nemam šta da kažem o njima. Ne dopada mi se to što je izneo neke stvari u vezi Aleksandre. On je pa*ak.

Kako ti deluje Jelenina veza sa Rajačićem?

-Šta da kažem za ta dva muflona? To su dva de*ila. Nikakakvi su, očajni. O tom odnosu nemam šta da kažem. Prava katastrofa.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.