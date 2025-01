Ne želi ni da čuje za njih?!

Marko Stefanović danas je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' izneo potresne detalje iz svog detinjstva. Naime, Marko je otkrio da ga je njegov otac u detinjstvu lišavao mnogih stvari koje su mu bile potrebne, ali i da nije dobijao podršku od porodice, dok je njegov mlađi brat, kako tvrdi, uživao u svim privilegijama.

Nakon što je Marko izneo ove teške reči, oglasio se i njegov mlađi brat, koji je za portal Pink.rs izneo sasvim drugačiju verziju događanja. On tvrdi da su porodični odnosi, bili mnogo drugačiji i mirniji, nego što Marko prikazuje.

- Sve do jedne reči je slagao. Kupuje opstanak na nagovor ove Sanje. Pokvario je odnos sa roditeljima zbog nje. Nakon izlazka iz ''Zadruge 6'', mesec dana je živeo sa nama, a onda se preselio u Mitrovicu. Kada se posvađao sa Sanjom pre pola godine u njenom salonu, posvađao se sa njenom majkom, koja je rekla za njega da je kopile, a on ju je gađao ključevima. On se vratio da živi sa nama, a tako je bilo do pre samog ulaska u Elitu. Sanjin i Markov odnos je turbulentan i lažan. Nije onakav kakvim ga predstavljaju. Ako ja nastavim da pričam, svi će videti ko su i šta su Sanja i Marko. Sanja ga je odvojila od nas i odvojila ga - istakao je Markov brat, a povodom ovoga kontaktirali smo odmah i Sanjinu majku Danijelu, koja, po svemu sudeći, ne želi ni da čuje za ćerkin i Markov odnos, kao ni za njihovo ponovno zajedničko učešće u rijalitiju ''Elita''.

- Na slavi sam... Ne želim da komentarišem ništa što ima veze sa rijalitijem i Sanjom i Markom, molim vas nemojte me više kontaktirati tim povodom - poručila je Sanjina majka.

