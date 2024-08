Izbegava odgovor: Miona promenila ploču, iznenadila reakcijom na pomen Stanislava i njegovog pomirenja sa Majom! (VIDEO)

Ne želi ni ime da mu čuje!

Miona Jovanović je u emisiji ''Narod pita'' prokomentarisala pomirenje Maje Marinković i Stanislava Krofaka.

- Maja i Staislav su se pomirili. Kao ti se to čini? - upitala je voditeljka.

- Ne čini mi se. Previše sam mu dala na važnosti. Da mene nije bilo, ne bi bilo ni njega u rijalitiju. Ne bih ga komentarisala - kazala je Miona.

- Je l' bio prikriveno ljubomoran prema tebi, kao što Maja govori da je njoj ljubomorisao? - upitala je voditeljka.

- Ja tog čoveka ne poznajem. Mislim da je ono što sam ja znala, to neka njegova lažna slika - rekla je Miona.

- Miona, Maja je rekla da se Maja cenkao sa doktorom za cenu, da li se cenkao i sa tobom kad je bio? - upitala je voditeljka.

- Ne znam šta da kažem, sramota i blam - odgovorila je Miona.

- Mislim da je veza Maje i Stanislava jedna priča se**ualna. Nema tu nikakve ljubavi, ni emocije - istakao je Mića.

Usledilo je naredno telefonsko uključenje.

- Dobro veče, Mladen iz Čikaga kraj telefona. Miona, pozdravljam te i moram da ti kažem da podržavam vezu Ša i tebe. Dokazala si da si super devojka, ali treba više da se smeješ. Tvoji roditelji treba da prihvate tvoju vezu. Aneli, što se tiče Janjuša, on nas je sve obrukao. Strašno je ono što taj čovek radi i kako se ponaša. Videlo se da ti je bilo stalo do njega Aneli, ali on to nije znao da ceni - kazao je gledalac.

- Kad ćeš otpevati pesmu '''Kralj ponoći?'' - glasilo je pitanje.

- Nikada. Znam što se pita to, ali nikada - kazala je Miona.

- Miona, deluješ nesrećno pored Ša, a pored Stanislava si cvetala - glasila je konstatacija.

- Spava mi se. Nemam problem nikakav i srećna sam. Ja Stanislava mnogo štedim za ono što imam da kažem i nema potrebe da o njemu pričam - kazala je Miona.

Autor: S.Z.