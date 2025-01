Nikad mi gore nije bilo u nekom odnosu: Ena i dalje kivna na Peju, evo šta ju je ovog puta razbesnelo! (VIDEO)

Nema više strpljenja za njega!

Ena Čolić požalila se Slađi Lazić Poršelini na Jovana Pejića Peju.

- Nije mi do života, tako mi se ide kući - rekla je Ena.

- Imaš Peju - rekla je Slađa.

- Da, na svaka tri dana svađa. Daj, Slađo, nemoj da me z*jebavaš. Nikad mi gore nije bilo u nekom odnosu - rekla je Čolićeva.

- Je l' imaš sad neki razlog - pitala je Slađa.

- Da, ogroman. On stalno govori pogrešne stvari. Kad god ustane za stolom, on me ponizi i k*nja neke gluposti. Sad je počeo i nasamo da mi priča neke stvari koje nisu normalne za izgovaranje - kazala je Ena.

Autor: Iva Stanković