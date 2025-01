Totalni karambol u Beloj kući: Rat Kačavende i Ivana ne prestaje, iz petnih žila urlaju jedno na drugo! (VIDEO)

Opšti haos!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" došlo je do žestoke svađe između Ivana Marinkovića i Milene Kačavenda, zbog komentara koje je iznela o njegovom raskidu sa Aleksandrom Nikolić.

- Zbog rečenice za k*ravela, gde nisam pomenuo Aleksandru, oni govore da sam rekao nešto loše. Ovo je Milenina tek druga sezona, vidim da bi ona i treća. Meni se hvata za ovo jer znam nekoliko ljudi koji mogu da utiču na Aleksandru. Nije bitno koja je njena generalna odluka, razmišlja o detetu, nema razloga da se naljutim na nju - govorio je Ivan.

- Ti koristiš jer je ona polupana - rekla je Milena.

- J*bao vam pas mater. O onoj sam pričao, zaslužila je sve najgore, a ovoj nemam šta da kažem - dodao je Ivan.

- O kome si pričao gore, o Miljani sa kojom imaš dete ili o Jeleni? Kažeš da sad nema razloga, a da li ćeš u novoj sezoni? ti podmećeš Slađu da zavodi Milovana, prodaješ Punta da bi kopio mobilni. Jelena je tebe nadigrala i sad si pljugač k*rčeva - nastavila je Kačavenda.

- To je ona k*rva o kojoj si pričala sve najgore. Ljudi pričaju po onome kako se ja ponašam - dodao je Ivan.

- Ja komentarišem samo kad me voditelj pomogne. Osobi sa kojom sam Mića govori kako ja volim ovog šljama. Nervira me što on i ja slušamo ovo, baš ste šljamovi - plakala je Jelena.

- Bolesnica plače, legla u krevet pored mene i non stop priča o nama - vikao je Ivan Marinković.

- Ona priča samo kad je voditelj podigne, a onda je napada da je k*ravela - dodao je Rajačić.

Autor: A. Nikolić