Haos u programu: Milovan i Aleksandra brutalno zaratili, on iz petnih žila urla na nju! (VIDEO)

Opšti haos, ponovo iznose prljav veš!

U toku je radio-emisija "Amnezija" voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Aleksandru Nikolić i Milovana Minića, koji su govorili o haosu koji prave poslednjih dana.

- Do kad planirate da iznosite stvari? - pitao je Munja.

- Ovo može da se nazove igra bez granica što se mene tiče - rekao je Milovan.

- Kako on prema meni, tako ja prema njemu. Kad me neko omalovažava, spominje moje dete, naravno da neću da ćutim. Milovan je mene usmeravao, pa sad misli da me svi usmeravaju. Meni Ivan ne puni glavu, ljudi mogu da misle šta žele - dodala je Aleksandra.

- Muka mi je od Aleksandre i svega, ali idemo dokle idemo - poručio je on.

- On je prvi počeo i tu nema kraja, on je očigledno čovek koji nema šta da izgubi. Spominjao je moje majčinstvo, moje dete i naravno da ću da iznosim sve što znam. Ja sam Ivanu pričala u nedelju, otvorila se i setila se koliko mi je zamerao neke stvari, ali nikad nisam rekla da je moju ćerku gledao na drugačiji način - govorila je Aleksandra.

- Ova žena je spremna na sve, da laže i izmišlja, ali neka dokaže svoje. Neka se javi neko ko nije češkao dete i da to nije normalno. Ti si bolesnica koja nije normalna ako si dozvolila da ti dete češka na taj način i još gore ako si tom istom čoveku ostavila dete - rekao je Milovan.

- Ovako je i pred detetom urlao na mene. Nisam rekla da je dirao dete gde ne treba. On je češkao dete i pričap da češka i svoje dete od 14 godina. On priča o mojoj porodici, a njegova isto nije fina, iako ima takav status - dodala je ona.

- Šta je rekao tvoj zet koji je skidan sa heroina? - ponavljao je Milovan.

- On je rekao da si ga ti navukao. Moj zet mene jako poštuje, mi smo porodica koja je tu kad nešto treba - rekla je Aleksandra.

- Živela je sa ubicom, da li ćemo o tome kakva ste porodica? Ja znam da je moja proodica za tvoju porodicu institucija - nastavio je Minić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić