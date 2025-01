Sve zavisi od Marinkovića: Milovan počeo da spušta loptu sa Aleksandrom, ona počela da se pere od ljubavnih izjava Ivanu! (VIDEO)

Ovaj detalj je svima zapao za oko!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako su Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić reagovali na nastup Milovana Milića na "Elitoviziji". Dok ga je ona hvalila, Ivan je ponovo pokušavao da ga ponizi.

- On se ponaša kao ministar, gore mini, a dole star. Ne zanima me - rekao je Milovan.

- Ja sam rekla da su i svi bili okej, nasmejali smo se za izbore i to je to. Nisam dobro trenutno, ne jedem i ne spavam, ali biće bolje - govorila je Aleksandra.

- Ovo je klip skoro isti kao prvi, pokušava Ivan da ponizi Milovana. Samo da podsetim da je Ivan prodavao sobna vrata, sličan posao bili su prodavci. Ne vidim poentu ponižavanja jer si ti radio za nekoga, a on je u prednosti za razliku od tebe jer pokušavaš da ga poniziš. Iz ovog klipa i prethodnog vidi se da Aleks ne prija kad on ponižava Milovana, ali se prilagođava da bi se dodvorila. On je supustio loptu sa Aleksandrom i vidimo da nema uvreda, sve zavisi od Marinkovića i njihovog odnosa, Marinković polako kreće da vređa Aleksandru, indirektno je počeo da prebacuje i da se ograđuje - govorio je Bebica.

- Svi komentarišemo nastupe, ja sam njega prvi put videona sceni i bio mi je smešan - rekao je Ivan.

- Ja sam njemu pružio ruku i rekao da je bio odličan - dodao je Milovan.

- Ne mislim da Aleksandra pada pod moj uticaj, logično mi je da joj bude lakše i da se uz mene nasmeje - nastavio je Ivan.

- Ti si danas napao Anđelu i rekao da se ona ne smeje, a sad kažeš da se ona ne smeje - dodao je Bebica.

- Meni je sad evidentno da on spušta loptu. To ni do sad nije imalo veze sa mnom, providno mi je i smešno. Bolja mi je Kačavenda koja ima skrivene namere prema nekim učesnicima, Karić, a ne Bebica i Milovan. Ja ne vređam Aleksandru, ali mi je sad zanimljivo kako će debeli da se pokaže i da li će da spušta loptu, ali fore su mu smešne. On je klasična buvljačka c*va - govorio je Ivan.

- On je pošten, a ja sam lopov. Cea Srbija zna ko je Marinković, ološ najveći na svetu koji ne brine o svojoj deci i ženama, a ja sam bar sve obezbedio. Aleksandra je uvek dopada da joj se sviđaju njegova izlaganja, ne sećam se tačno šta je bila i koja situacija joj se svidela - pričao je Milovan.

- Nije prirodno da govori Aleksandri da je Milovan super frajer. Hteo sam da se osvrnem na raskid i mislim da Ivanove emocije nisu iskrene, jer bi imao više taktičnosti i strpljenja za njeno trenutno stanje. Ti ne bi insistirao vezu u trenutku kad se ovako oseća. Ivan je samo hteo da nahrani svoj ego i da potvrdi da nije staro gvožđe. Moje mišljenje je da nemaš iskrena osećanja prema njoj - komentarisao je Raško.

- Ona se slaže sa tobom, a sinoć mi je dva sata pričala da je zaljubljena i da me voli. Da li ona ima osećanja? - pitao je Ivan.

- Ako ti je rekla da te voli, onda nema emocije. Meni nije normalno da posle pet dana govoriš nekome da ga voliš - dodao je Karić.

- Nije to bukvalno, to on mene tako neka pita - pravdala se Aleksandra.

