Bila bih još gora: Jelena podržala Anđelu u sukobu sa Gastozom, pa razotkrila njegovu taktiku! (VIDEO)

Sasula im sve u lice!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jeleni Ilić da prokomentariše probleme Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza povodom dešavanja na "Elitoviziji".

- Ja sam čula samo jedan deo Majinog komentarisanja njihovog nastupa, a ono što sam čula i što čujem sad, znam za njihov sukob, pratila sam i Gastoz je i tamo probao da prebaci sve na šalu, samo je situacija bila ozbiljnija nego što izgleda. Ono što Anđeli smeta, meni bi još više smetalo i bila bih gora. Nisu se srele, možda nisu imale vremena da kažu jedna drugoj šta žele. Meni je ta situacija katastroflna i šala koju je pokušao da zbiva, Majino ponšanje i sujeta koju ona nosi prema ženama samo joj je dao vetar u leđa da se još više tako ponaša i da se oseća kao pobednik svega toga. Anđela je plakala, pogodile su je druge stvari koje je tamo doživela. Ne mislim da se on ne postavlja kao muškarac, ali šale bih mu užasno zamerila. Ja nju razumem jer i meni Uroš kaže da sam negativna, a ja sam negativna jer me on takvom čini jer niko drugi tako ne može da me iznervira kad se ne ponaša kako ja očekujem. Ja razumem i njega i nisam jedna od onih koji su ovo jedva dočekali i njemu skakali na kičmu. Ja njega i razumem jer šta god da se dešava pokušava da prebaci na svoj način - govorila je Jelena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić