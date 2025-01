Peja ušao u crveno i počeo da lomi: Ena poludela jer nije stao uz nju, on doživeo totalno pomračenje! (VIDEO)

Haos u emisiji!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić nakon brutalnog sukoba Aneli Ahmić i Ene Čolić pozvala je Jovana Pejića Peju da otkrije šta je iznerviralo jer je urlao po Beloj kući.

- Ovde svi gledaju tušđe dvorište - rekao je Peja.

- Treba da joj kažeš da mi ne priča stvari, neka se vrati kako je pričala za moj s*ks imam pravo da kažeš da je došlo na moje - govorila je Aneli.

- Moj dečko i ja smo se malo jače povatali, hoćeš i sad da uradimo to? Šta je veći dokaz nego kad si trudna dramila da neće tvoje dete? Ko bi tvoje dete kad si k*rva i narkomanka? Stojim iza svake svoje reči, a ti i Sita da mi p*pušite k*rac - govorila je Ena.

- Ovo je za svkau osudu, mnoge žene su imale abortuse. Ovo su najmorbidnije stvari koje si izgovorila za jednu majku. Moje dete je prihvaćeno i nosi prezime njenog oca, moja Nora se preziva po njenom ocu - dodala je Ahmićeva.

- Otac tvog deteta je rekao da ni ne zna čije je to dete, pa je na kraju priznao. Terzino dete ne nosi njegovo prezime, pa svi znao da je njegovo - govorila je Ena Čolić.

- On je te stvari govorio u besu, verujem da će da te demantuje već sutra - rekla je Aneli.

- Ovo je pravo stanje ovog odnosa, a ono druženje po žurkama, kako se se samo branile i mi smo bili krivi kako vam ne damo da se družite. Ena sve što si uradila ili nisi, moraš da znaš da i tebi može da se desi. Užasne reči izgovarate jedna drugoj. Ovo je jer decu olako spominjete, frljate se kao da su novogodišnje kugle. Ja sam hteo da kažem da Ena ima problem da želi da bude broj jedan prijateljima i bivšima, pa čim oseti da je hvale i uzdižu napravi haos. To je neki kompleks. Ja smatram da ti ne mislim ovo što izgovaraš, nego imaš problem da budeš u centru pažnje i prijateljima broj jedan. Pejo, moraš da znaš da si u rijalitiju i da znate šta radite. Ti si dozvolio da se provlači ovde da ste imali s*ks - pričao je Karić.

- Ona ovde non stop traži nekog muškarca. Ovde su mesec dana pričali sve, mangupi su pričali da nemamo ništa, a sad svi rokaju Enu. I da smo imali, jesmo i to je sasvim normalno. Mene ona nervira - urlao je Peja.

- Nemoj da se opterećuješ, to je normalno ako ste u vezi - dodao je Karić.

- Ja sam navikla da imam dečka kome niko ne sme da kaže takve stvari - poručila je Ena.

- Dolazimo do toga da je išla na foru da se sukobim sa Andrejem. Ja sam u rijalitiju, da li znaš šta je to? Može ovde da mi kaže ko šta hoće. Ti nisi uz mene, ali me nećeš navesti da uradim nešto - pričao je Peja.

- Hvala što te nemam uz sebe - poručila je Ena, nakon čega je Peja počeo da lomi sudove.

- On nije stao uz mene. Ona je dr*lja koja nema 1% vrednosti. On bi da se zabije u mišju rupu, a ja da vbodim borbu s g*vnima - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić