Na stubu srama: Ena raskinkala Draganinu igru, Terza šokirao sve i stao uz nju: Sa mnom ćeš da se družiš! (VIDEO)

Terza ima novu simpatiju?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Ena Čolić ogovara Draganu Stojančević zbog druženja sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Ja se ovde od prvog dana družim sa Lukom. Ne vidim da sam joj pretnja sa Pejom, kad je došao da uzme Snupija, ja sam se sklonila. Ja sam plakala jer mi je rekla: "Ništa ne radiš, a svuda te ima". Plakala sam da niko ne vidi. Uroš je proširio priču po kući da plačem, a ja nisam to radila ovde. Ja sam rekla za Peju da je fin i kulturan, to sam i njoj ovde rekla prvo veče. Rekla sam i da mi je ona antipatična, a ona me je pozvala da pijemo kafu - govorila je Dragana.

- Ja sam rekla da sam ja bliža sa njom nego sa Slađom i Sofijom, ona mi je drugarica koju znam mesec dana jer kad su bile posete saznala sam da su Jeleni drugarice rekle da ona petlja sa Rajačićem, Sandra je Luki zabranila da se druži sa njom... Kako da znam da ne pikira Peju sve vreme ovde? Kad nismo dobri sumnjam u sve žene - rekla je Ena.

- Ja sa Rajačićem nikad nisam sedela sama, a da Ena nije bila tu. Meni je bila muka, povraćala sam i on se sam stvorio tu - dodala je Dragana.

- Sandra, da li je Dragana pokušala da poljubi Luku? - pitala je Ivana Šopić.

- Jeste, Sofija mi je rekla i ona stoji iza toga da se to desilo. Rekla mi je da je videla u pušionici da ga he vukla za ruku, a on joj je sklanjao glavu. On mi je rekao da se ne seća, a on se očigledno ne seća onoga što mu ne odgovara. Slađa mi je isto ispričala šta je videla u pabu, kako mu nasljanja glavu u krilo... Ne znam kakvo je to druženje? - pričala je Sandra.

- Meni je ovo smešno, sve je ovo dečije. Ja sam ovo odmah demantovao. Ja sam bio pijan, kako Sofija kaže, da li je realno da sam ja izmakao glavu? Nije istina da je htela da me poljubi - dodao je Luka.

- Kako ti to znaš kad se ne sećaš? - pitala je Sandra.

- Slobodan je dečko, imam pravo - poručila je Dragana.

- Ona je sa mnom šetala i pile kafe danima, kad smo se posvađale sela je tamo, okretala se da vidi da li gledam, a onda sam videla da gleda Uroša. Ja sam to pustila, a onda je došla moja drugarica i rekla mi da je dobila klip od podrške i da se pominje Dragana, pa su se složile kockice. Rekla mi je da ovde ne sme da pije, jer je tad katastrofa, a to smo i videli prvog januara. Ona je tešila Terzu kad je plakao, posle sam čula da je išla za Lukom, a onda sam saznala da je Đedoviću rekla Ena da se Dragana poveravala da je zaljubljena u Uroša i da je preko Ene htela da ga zove da se nađu napolju. Svako je slobodan da ide gde mu ogovara, ali ove fore da piješ kafe, a onda dečka zove u mrak - pričala je Jelena.

- Ena je isto i rekla da nije učestvovala, nego da je to primetila. Ena, ne pravi se luda ovo zna cela kuća - dodao je Marko.

- Dragana će da se druži sa mnom, neka uživa jer je ona slobodna devojka. Ako kuja mašpe repom, zašto se pale momci? Slobodna je, može da se druži. Svi je sad napadaju da je loša, a sa Lukom se druži od prvog dana. Ona će i da se druži sa mnom, opusti se neka te i sa mnom povezuju. Sram vas bilo. Ja sam pitao za Rajačića i Luku, ona je sve to demantovala - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić