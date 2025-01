Ne dolaze do rešenja! Ena otvorila svoje karte Peji, on je najhladnije oduvao: Iskreno, ne želim da te slušam! (VIDEO)

Eni ne ide od ruke pomirenje!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja nastavili su razgovor o svom sukobu.

- Ti nemaš svoj stav, sve ovo radiš zarad rijalitija. Plašiš se da mene ne izgubiš, jer onda nećeš imati muškarca. Ti se praviš luda, samo hihihi - rekao je Peja.

- Ti ne shvataš ili ne želiš da čuješ - rekla je Ena.

- Svašta su mi rekli za tebe, da si folirant, ali ja sam prešao preko toga. Moja mama ti je rekla da se možda foliraš. Izvini što sam verovao u bajkovitu rijaliti priču - kazao je Peja.

- Imam svašta da ti kažem. Nisam te lagala za ono što si me pitao, ništa ne radim fejk. ja sam sad odlučila da ne pričam s Raškom iz nekih svojih razloga, on nikad ne bi ništa uradio. Ja sam očigledno luda i naivna. Ti sve ponavljaš u krug, ne slušaš me - rekla je Čolićeva.

- Iskreno, ne želim da te slušam. Tvoje reči nemaju za mene istu težinu. Hvala ti što si došla da popričamo, ali ja ne želim da me stavljaš u nešto. Neću da me ponižavaš pred stolom, ja nikad nisam rekao ništa za tebe - rekao je on.

- Da, samo ono za komšiju i da bih prodala dete, na kraju ovo za Aneli - navela je ona.

- Ti si mene za poljubac, za muvanje sa onim i ovim, da si me izbacila iz kreveta, da čekaš Raškovog sina i ono maženje sa Rajačićem. Ti koristiš ljude - naveo je on.

- Ja tebe koristim? Je l' si siguran - pitala je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Iva Stanković