PRIZNALA ČEGA SE PLAŠI: Ena otvorila dušu Bakiju, evo zbog čega stalno ljubomoriše Peji (VIDEO)

Nakon što je Peja napustio krevet u kojem spava sa Enom Čolić, Baki je prišao Eni kako bi razgovarao sa Enom o Peji.

- Morate da spustite loptu, ti i Aneli ste zakrvile sinoć, on nije hteo da se meša - rekao je Baki.

- A ne treba tako da se ponaša, treba da me odbrani - rekla je Ena.

- On ide srcem, ne ide mozgom i ti to moraš da shvatiš - govorio je Baki.

- Ne idem ni ja mozgom, pravim sebi probleme - govorila je Ena.

- Morate da se opustite - rekao je Baki.-

- Baki ja imam paranoju da će njega poslati u nekim u izolaciju, i prevariće me, to me jede. Ljubomorna sam i na Draganu, a devojka je divna - govorila je Ena.

