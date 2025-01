Stefanovići ne žele da prihvate Markovu izabranicu za snaju!

Marko Stefanović juče je tokom emisije ''Pitanja gledalaca'' izneo potresne detalje iz svog detinjstva. Naime, Marko je otkrio da ga je njegov otac u detinjstvu lišavao mnogih stvari koje su mu bile potrebne, ali i da nije dobijao podršku od porodice, dok je njegov mlađi brat, kako tvrdi, uživao u svim privilegijama.

Nakon što je Marko izneo ove teške reči, oglasio se i njegov mlađi brat, koji je za portal Pink.rs izneo sasvim drugačiju verziju događanja. On tvrdi da su porodični odnosi, bili mnogo drugačiji i mirniji, nego što Marko prikazuje.

- Sve do jedne reči je slagao. Kupuje opstanak na nagovor ove Sanje. Pokvario je odnos sa roditeljima zbog nje. Nakon izlazka iz ''Zadruge 6'', mesec dana je živeo sa nama, a onda se preselio u Mitrovicu. Kada se posvađao sa Sanjom pre pola godine u njenom salonu, posvađao se sa njenom majkom, koja je rekla za njega da je kopile, a on ju je gađao ključevima. On se vratio da živi sa nama, a tako je bilo do pre samog ulaska u Elitu. Sanjin i Markov odnos je turbulentan i lažan. Nije onakav kakvim ga predstavljaju. Ako ja nastavim da pričam, svi će videti ko su i šta su Sanja i Marko. Sanja ga je odvojila od nas i odvojila ga - istakao je Markov brat, a povodom ovoga prvi put se oglasio i otac Marka Stefanovića, Saša Stefanvović, koji nije krio koliko je besan zbog ponašanja sina i Sanje Grujić.

- Samo ću se sada oglasiti, ja sam njegov otac, a Sanja baš zbog ovakvih stvari i izmišljenih priča nikad neće biti prihvaćena, niti biti moja snaja. Kome treba ovakva snaja? Normalnom čoveku ne - poručio je Markov otac i time jasno izneo stav porodice o njegovoj vezi sa Sanjom.

Autor: M. K.