ON MI JE SIMPATIČAN: Aneli priznala da li joj se sviđa Mateja ili Luka, pa oplela po Eni zbog njih dvojice (VIDEO)

Otovrila dušu!

Aneli Ahmić je nakon Ene Čolić stigla u Rajski vrt gde je razgovarala sa Drvetom Mudrosti kojem je na početku otkrila kako se oseća:

- Dobro sam Drvence, ništa se ne dešava posebno, osim svađe sa onom nekulturnom devojkom. Kod mene je sve po starom, moja rano - rekla je Aneli pa je otkrila Drvetu u kakvom je odnosu sa Lukom:

- NIšta se tu ne dešava, mi se družimo, pričamo, popijemo piće. On je meni jako drag, najdraži mi je ukućanin trenutno, simpatičan je. Nema tu ništa više, on je meni super za zezanje, drzženje i to je to. Ne razgovaram ja sa njim tokom dana, osim na žurki i tu se zezamo. Drago mi je što mi je njegova majka poslala poklon, i hvala joj - rekal je Aneli.

Ona je potom prokomentarisala njen sukob sa Enom:

- Taj sukob je svaki dan sve veći, ona besni kada vidi da ja pričam sa Lukom i Matejom, a kada nema njih i Peje, ona me ne vidi, a kada se oni pojave, ona me vređa i mene i Noru, ne može da podnese što me oni gotive. Ona bi volela da se niko ne druži sa mnom, volela bi da me gledaju kao ona, i da imaju njeno mišljenje o meni, a sve potiče od Peje kada je ono rekao, pa Mateja pa sada do Luke i stalno u krug. Njoj smeta moja komunikacija sa njima, jer me tada najviše vređa. Ona je jako pogana na jeziku, moram da kažem da Luka često pada pod uticaj, njemu je Milena vređala majku, a on ide za njom. Oni sve rade da odvoje Luku od mene da se ne bismo družili, a ako padne pod njihov uticaj, to je na njemu. Ali iskreno ja verujem da i Luka i Mateja imaju lepo mišljenje o meni, ali oni ne žele da se posvađaju sa Enom, koja me vređa, njima je lakše da ne komuniciraju sa mnom zbog nje, ali ako je to njihova priča to je do njih.

Aneli je potom otkrila da li joj se sviđa Mateja:

- Ma ne zanima on mene u emotivnom smislu, zanimljivo mi je na žurki, ali ovo ostalo ne. Ja njih ne vidim uglavnom, Luka mi je simpatičan, ali ne postoji mušakrac meni za emotivno u ovoj kući.

Autor: N.B.