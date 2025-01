Zauvek odsvirao kraj: Peja odlučio da stavi tačku na ljubav sa Enom Čolić! (VIDEO)

Okreće novi list!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide svađu Jovana Pejića Peje i Ene Čolić u kojoj joj je svašta rekao jer misli da ga namerno dovodi do tačke pucanja.

- On je meni rekao da sam ga tipovala, da mi je Đedović mentor, a Kačavenda idol i da sam glumica na maks - rekla je Ena.

- Kratko i jasno, ne zanima me. Videli smo juče situaciju, znam kako sam stajao iza nje. Ja imam svoje mišljenje i zato volim sebe, gledam je kako se ponaša prema osobama koje ogovara, tako je i meni zabola nož u leđa. Ne zanima me da budem sa nekim sa kim sam pričao pet puta, nikad joj ništa nisam pričao kad je vređala Aneli, već sam joj samo rekao da ne treba to da radi. Psovke koje priča nikad ne bih izgovorio. Nikad nisam imao takvu devojku i to mi se ne sviđa. Padam na patetiku i plač, a ne gledam kako se ja osećam - govorio je Peja.

Autor: A. Nikolić