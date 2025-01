Bačena nova sumnja: Tenzija dostigla vrhunac, Peja otkrio detalj zbog kojeg misli da je Ena bila sa Lukom! (VIDEO)

Opšti haos!

U otku je emisija "Gledanje snimaka", a nakon reklama nastavila se svađa Ene Čolić sa Mateom Stanković i Markom Strefanovićem zbog Luke Vujovića.

- Marko, nisam ti psovao majku, ali nemoj da misliš da te se plašim - rekao je Luka.

- Ja ako hoću da se plašiš, ima da p*šaš u gaće. S*saj k*rac, smećaru mali - vikao je Marko.

- Ti si samo jak na rečima, pusti me tvog kriminala - govorio je Luka.

- Luka, ja znam ko si ti, pusti to. Mene su ovde povezivali sa Lukom, Gastozom i Karićem jer su me branili kad sam došla. Mi smo to demantovali. Luka je rekao da je našu sliku objavio na Instagramu i da su bili komentari da niko ne može da ubedi ljude da nismo bili zajedno. Ja imam drugare koji će uvek da skoče za mene, nisam morala da spavam sa njima da bismo imali takav odnos. Ja sam napolju mangup. Luka i ja imamo zajedničko društvo, postoje naše poruke na Instagramu i tu nije bilo prisnosti - govorila je Ena.

- Kad je Luka branio Enu i kad je delio budžet rekao sam da mi je čudno jer deli budžet po Eni. Ja sam u tom trenutku video u njemu da brani nju, predstavili su se kao najbolji drugari, a sad nisu. Ne verujem ni njoj, a ni njemu sad - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić