Suzama poplavio sve: Đole VIP Kralj jeca na sav glas, zbog haosa sa Božom ne dolazi sebi! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Đole VIP Kralj nakon sukoba sa Božom Franićem otišao je u pab "Prijatelji", gde je jecao na sav glas i prolio reku suza zbog njihovog okršaja.

- J*bao mi je mamu, pa dokle više? Ja ne mogu više - plakao je Đole.

- Đole, smiri se - rekao je Mića.

- Došao sam samo da isečem tortu. Slađa sa ovim nema ništa. Ja njemu ćutim non stop, on je dete iz doma. Ja ribam toalet gde on s*re, je l' treba sve da mu pobacam? On meni j*be mrtve i žive. Neće on mene da dira - govorio je Đole.

Autor: A. Nikolić