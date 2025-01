Smešna ljiga i bolesnik koji gura nos gde mu nije mesto: Sanja i Marko udruženim snagama napljuvali Luku! (VIDEO)

Ne mogu da ga smisle!

Sanja Grujić smirivala je Marka Stefanovića i pokušavala da ga posavetuje kako da se postavi u novoj situaciji sa Lukom Vujovićem, ako dođe do nje.

- Treba da gledam svoju devojki da me boli k*rac, nego mu tu mafijaju. Slušam gluposti nisam ni stigao da kažem. Oni su lažovi ako ne napadaju Mateu, a krive Peju - govorio je Marko.

- Peja je ispravan jedan kroz jedan - dodao je Gruja.

- Mene je pogodilo ono što sam juče pričao, pa sam nervozan - rekao je Marko.

- Budi lav, budi kralj. Radi kao što si do sad, a kad on kene ti stani. Dečku je to cilj, juče Munja i Korda, danas ti - savetovala je Sanja.

- Može za k*rac da me uhvati - rekao je Marko.

- Ne dozvoli mu da se sladi da je nešto što nije, on je smešna ljiga, bolesnik opterećeni koji gura nos i pravi lažne priče - govorila je Sanja.

Autor: A. Nikolić