Đedović se osvrnuo na Terzino ponašanje po Miličinom napuštanju Elite, evo šta misli: Zamisli s detetom u ruci... (VIDEO)

Šok!

Marko Đedović sedeo je sa Sonijem, Matejom Matijevićem i Stefanom Karićem, te je prokomentarisao Borislava Terzića.

- Šta će, da izađe, pa da ova vrišti ispred bolnice i da se svađa s detetom u naručju...Zamisli odvedeš ga, ona nervni slom dobije. To što on tripuje da se on ovim ponašanjem oprao i da je sve do ja*a, nije, još je i gore. On se sada s njom sprda, kao pozdravlja je i čestita joj rođendan, ja ne mogu da verujem kakve nervne napade ima...Ma boli me ku**c bre - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić