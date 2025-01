Ne volim ga više ali... Aleksandra otvoreno progovorila o emocijama prema Milovanu, pa se osvrnula na njegov odnos sa njenom ćerkom! (VIDEO)

Aleksandra otvorila dušu!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a prvo pitanje Darko Tanasijević imao je za Aleksandu Nikolić.

- Da li i dalje imaš emocije prema Milovanu? - pitao je Darko. - Ne volim ga više, imam neki prisutan osećaj, ipak smo bili u odnosu četiri godine.

- Zbog čega si izbegavala da ljubiš Ivana, ispred Milovana - pitao je Darko.

- Negde kad je tu uživo, neprijatno mi je. On nije bio tu kada se ranije sve dešavalo. Skretala sam mu pažnju da ne volim da razmenjujem nežnost pred ljudima - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega misliš da Milovan ne voli tvoje dete? - pitao je Darko.

- Zbog toga što vređa njenu majku. Meni će moje dete sve oprostiti, ali mom detetu neće biti pravo kada čuje sve ovo jednog dana. Mnogi su komentarisali da se on tako ponaša jer je povređen, ja to ne razumem. Mislim da je on dobar čovek, ali loš muškarac. Naravno da sam i ja grešila, ali svakako ću tom detetu da ispričam sve kada malo odraste i krene dobrim putem - rekla je Aleksandra.

- Šta si ti rekla svojoj ćerki, ko je Milovan?

- Pa mamin drug. Nikad ona nije videla da mi razmenjujemo nežnost. Jednom je videla poljubac i to je to. Nekoliko puta je odbijala kada on dođe, ali većinom vremena su se lepo družili i igrali - rekla je Aleksandra.

Autor: K.K.