Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Aleksandrom Nikolić, te su se dotakli teme bivše žene Milovana Minića.

- Šta Uroša i Milovana sada povezuje? Ti si se iščuđavala kada je Milovan pričao nešto o Urošu - pitao je Darko.

- Ne znam koliko su oni dobri, neko pismo je pisao i slao, ne znam o čemu se radi. Tvrdim da su se mrzeli međusobno, ratovali su preko mene i moje ćerke i jedan i drugi, da li je Uroš sada istomišljenik Milovanov, moguće, ali mi to pokazuje da ni jedan ni drugi nisu prema meni imuni - rekla je Aleksandra.

- Na koji način je Milovan ponižavao svoju ženu? Ti si rekla da je on nju stalno terao da se sređuje, da čisti 20 kilograma luka u njegovom restoranu i svašta nešto - rekao je Darko.

- U početku on nju nije ponižavao, ali kada bih ga ja pitala: "Šta je to tako loše?", pričali smo zašto je njegov odnos tako loš, on je govorio da je bila nezaintresovana i hladna, da nigde ne ide. Ona je atraktivna žena...Žalio mi se na nju, da. Nosi jedne te iste helanke, zamotana je u ćebe, ne ide nigde...Kasnije sam videla da ona njega stvarno ne zove, eventualno ako se nešto dogodi pa ga nazove. Telefon mu je uvek bio u džepu i kada zvoni, nisam mogla ni da čujem da zvoni. S druge strane, te neke slike i ta neka ulaganja u ženu, to kada je stavila silikone, radila je nos i grudi, saznala sam slučajno. Ja sam ga pitala, on je rekao da je ona uzela pare od sestre, da sestri ostane kuća, a ona je uzela pare. Da, pričao je da je nije ni vozio za Beograd, da nije dao ni dinara. On je meni rekao: "Ja kad hoću da uhvatim krivinu, kažem da dolaze majstori i ćao". Itekako je on bio agresivan prema meni i kulturno me je manipulisao - rekla je Aleksandra.

- Kako misliš agresivan i da je kulturno manipulisao - pitao je Darko.

- Ja kada se svađam i ja vičem, ali on...Kretao je više puta na mene, ali sam naučila kada treba da ućutim i da se povučem. Komšije su se non-stop žalile na njegovu galamu. Pravdala sam to tako: "Neka viče, neka vređa", ja sam mu praštala, govorio je da mu je žao, znao je čak i sam da se izvini - rekla je Aleksandra.

- Zbog čega odbija on taj razgovor samostalni s tobom - pitao je Tanasijević.

- Znam ga, osećam to da me voli. Njemu je samo krivo što se ovo desilo, ali opet kažem, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Kasno se setio da menja neke stvari. Zakasnio je, znam da mu je krivo i znam da on zna da me je jako povređivao i da mi je bilo teško kada je on u pitanju, ali on to nikada neće reći. I kada nije u pravu, on tera, on je meni govorio: "Uvek si 99 odsto u pravu". Džabe, on je takav tip, on tera, pa makar i na svoju štetu - rekla je Aleksandra.

- Rekla si da ti smeta to što se Milovan u javnosti predstavlja da ti je obezbedio ceo život, a rekla si da se uvukao i iskoristio lošu situaciju - rekao je Darko.

- Jeste, iskoristio je...Mada, ja se ovde često zapitam da li je on mene zaista voleo ili je to neka strast. Meni taj njegov odnos sa ženom ne štima, nešto tu nije štimalo. Mislim da je i mene puno lagao, da se izgubio u sopstvenim lažima. Ja sam njega pitala: "Je l' ti voliš obe?", ako je da, da kaže, bilo mi je nenormalno jer je tvrdio da on nju nije voleo pre mene...Jednom prilikom je meni majka rekla, pošto su oni često kontaktirali kada se posvađamo, da je on njoj rekao kada je bio ljut na mene, ona mu kaže: "Ma pusti Sandru, ona je ovakva ili onakva", onda je on njoj rekao: "Moram sa njom da imam nešto", sa ženom, da, pa je rekao: "Znaš ti kako je ona zgodna, ima pločice na stomaku", to je verovatno neki kompleks - rekla je Aleksandra.

- Kažu ljudi da tebe Milovan na neki način štedi i da te je mnogo poštedeo vezano za brojne stvari - rekao je Darko.

- Ne mislim da me je štedeo, nije me štedeo. Ako je ovo šteđenje...Zna on dobro da sam imala prava da živim i drugi i treći i peti život, s obzirom da je on oženjen. Prevariti oženjenog muškarca?! To je meni presmešno - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić