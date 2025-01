ONA I IVAN SU ODREDILI NJENU CENU: Milovan tvrdi da je Aleksandrina cena sto evra, pa otkrio i da joj je bivši muž nudio pare za odnose! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević razgovarao je sa Milovanom Minićem o njegovom odnosu sa Aleksandrom Nikolić.

- Zbog čega si sa tako "jeftinom" ženom proveo četiri godine? - pitao je Darko.

- Nisam znao da je tako jeftina, ona i Ivan su napravili njen cenovnik - rekao je Milovan.

- Eto koliko je jadan, meni je ovo užasno što on priča. Niko se nije kladio ovde - rekla je Aleksandra.

- Takođe, rekao si da je Aleksandra oprala sve k, u rijalitiju - rekao je Darko.

- Pa da, videli smo u pušionici i ovde na garnituri šta su radili. Ni jedna devojka nije to radila ovako javno ispred drugih ljudi i kamerama. Jelena Ilić je gospođa za nju, jer da živi tri života još, ne može da uradi stvari koje je uradila Aleksandra - rekao je Milovan.

- On to ne misli, priča gluposti ovde. On je jedan pi*kopaćenik. Varao je svoju ženu, nema sobe na Paliću koju nije overio. Ne znam koja žena ga je prihvatila i volela kao ja - rekla je Aleksandra.

- Aleksandra da li si slala pornografske slike muškarcima? - pitao je Darko.

- Ne dok sam bila sa njim. Pre njega jesam - rekla je Aleksandra.

- Išla je sa jednim dečkom kod njegovih roditelja sa malom bebom, da se upoznaju. Kada je prijavljivala muža, ja tada nisam postojao tu. Nisam mogao da znam ko je Uroš i kakav je. Pakovala je i meni i Urošu, zato nikada nije dopuštala da se ja i on upoznamo. Uvek sam negde mislio da će ona završiti sa Urošem, tako je i bilo, bio sam u pravu za sve. Zbog Uroša ostala je bez bazena i svega, dogovara se da ima se*s sa njim za 500 evra - rekao je Milovan.

- Nisam imala odnose sa Urošem, otišli smo u hotel, ali nismo imali ništa. Molio me je da dođem tu. Za svo ovo vreme imala sam seks jednom. Milovan je fanatik rijalitija, njemu je bila želja da dođe ovde - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.