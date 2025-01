Prodao bih ga na buvljaku u Smederevu da sam... Lepi Mića uvredama upućenim Milovanu zatresao Belu kuću, ori se sve! (VIDEO)

Haos!

U toku emisije "Pitanja novinara" došlo je do sukoba između Lepog Miće i Milovana Minića. Lepi Mića se ne slaže sa Milovanovim stavom, a kada je to ponovo izrazio, došlo je do brutalnog verbalnog sukoba između njih.

- Pi*ka ti materina, mene kući gleda dete i ponosno je na mene, a tvoje se stidi - rekao je Mića.

- Da pogotovo kada češkaš ove devojčice po pabu - rekao je Milovan.

- Tebe ću da češkam, majmune jedan - rekao mu je Mića.

- Ma možeš da mi pop*šiš ku*ac - rekao je Milovan.

- On da ima ponosa, sam sebi bi pop*šio kurac. Došao je indijanac da se pravda bivšoj ženi - rekao je Mića.

Autor: K.K.