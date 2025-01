Tata nisi tamo gde treba da budeš i nećeš nikad ni biti: Nikad žešća svađa Anđele i Terze, zatresli Belu kuću uvredama! (VIDEO)

Haos!

Milan Milošević imao je sledeće pitanje za Anđelu Đurišić.

- Komentarisala si da je stručni žiri na Elitoviziji zaboravio Terzinu prevaru, a da su tebe razapeli - rekao je Milan.

- Moj stav je sledeći da smatram, da imam pravo da komentarišem kako ja hoću. Nisam želela nikog da uvredim, ali godinama unazad se to na Elitovizijama komentarisalo. To što ja tako to dozivljavam, to je moje lično mišljenje. Vrlo se dobro sećam i mojih i tuđih komentara. Terza je tu prošao kao da se nije ništa desilo. Žao mi je ako sam nekog uvredila, ali ne dopadaju mi pozitivni komentari koje on dobija - rekla je Anđela.

- Vrti jednu te istu priču sad u krug. Naravno da je uvredila stručni žiri, kada je rekla da su blam. Maja je napala, pa je ona to od besa rekla. Ona se sada ovde izblamirala - rekao je Terza.

- Nisi nikakav doamaćin i nisi sada tamo gde treba da budeš - rekla mu je Anđela.

- Oće svoja sranja da opere iz šestice, njena pu*enja ku*ca, i ostala sra*a - rekao je Terza.

- Tata, nisi tamo gde treba da budeš i nećeš nikad ni biti - rekla je Anđela.

- Dobio sam dete, nemoj da me vređaš - rekao je Terza.

- Boli me du*e, što nisi tamo gde treba da budeš - rekla je Anđela.

- Pokrij se ušima i nemoj da me vređaš, dobio sam dete - rekao je Terza.

- Pozdrav za sve tate koji će svoju decu izvesti iz porodiliša - rekla je Anđela.

- Kako ćeš u petak da pogledaš te novinare? - pitao je Milan.

- Normalno, nisam imala nameru da ih uvredim. To je bio moj stav, ovaj čovek nije zaslužio ni jedan pozitivan komentar - rekla je Anđela.

- Oni su komentarisali nastup, i po meni i trebali su da odnesu neku pobedu. Anđelu je izrevoltiralo to što je ona bila negativno komentarisana. Terza ni ovde ni napolju nije pošteđen negativnih komentara - rekao je Đedović.

- Svi ćemo svoje greške ispraviti, samo ti nećeš moći. Svi možemo da ispravimo greške, a ti nikada nećeš biti kakav treba da budeš - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.