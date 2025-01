Milovan otkrio kako je PONIŽAVAO ženu pred Aleks, ona ga RASKRINKALA: On priča o mojoj mami, a išao kod moje mame na ku*ve... (VIDEO)

Šok za šokom!

Predstavnik Pink.rs portala, novinar Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Milovanom Minićem.

- Koja devojka bi odbila 100.000 evra na gomili od čoveka kog voli i otišla da se bavi jako teškim poslom - pitao je Darko.

- Ja ne znam da li je to istina, pretpostavljam da je to istina, ne iznenađuje me od nje, to je ona... - rekao je Milovan.

- Ja sam bila go-go igračica u Beogradu, otišle smo u Aranđelovac. Bila je mala prostorija neka, kao za petoricu ili šestoricu, ja to nikada nisam ni igrala, jer sam se vratila, bilo mi je odvratno. Tada nije postojalo Tetovo - rekla je Aleksandra.

- Šta si joj sve pružio - pitao je Darko.

- Nije mi uzela kuću, ni stan, ali je sigurno uzela vrednost kao dva stana...Nisam ja te pare davao na gomili, neko parcijalno. Samo kirije i režija za stan u Subotici za tih četiri godine je 30.000 evra - rekao je Milovan.

- Na koje sve načine si ponižavao suprugu - pitao je Darko.

- Nikada je nisam ponižavao, ali sam pričao kako se osećam u datom trenutku. Bilo je obostrano kukanje - rekao je Milovan.

- Na koji način komentarišeš što je Ivan u razgovoru sa Aleksandrom nju tešio i rekao: "Ti njemu ništa nisi loše uradila", šta ti je loše uradila - pitao je Darko.

- I ja sam nju bezbroj puta tešio da bih došao do nečega i kada sam znao da je kriva - rekao je Milovan.

- Aham, tešio me da bi došao do nečega? On govori o sebi majmun jedan neopevani, mulja ne prestaje - rekla je Aleksandra.

- Kada je Jelena stupila u odnos sa Rajačićem, videli smo kako se njegova priča menjala. Sve je njegovo maslo bilo ono što se Aleksandri događalo, ja sam gledao kada žena prolazi pored njega i poliva Aleksandru, a on se smeje i gleda. Cilj mu je bio da izazove reakciju - rekao je Milovan.

- Ti njoj četiri godine plaćaš režije, troškove, kupuješ krpice njoj i detetu, puniš frižider, a ona ti se žali kako ženi kupuješ nešto - pitao je Darko.

- Da, tako je. Naočare od hiljadu dinara sam joj poslao kao snimak, kao da su one od 500 evra - rekao je Minić.

- Da, jesi manijak, stalno si vadio...Kada smo gledali klipove zajedno jednom, rekla sam: "Daj obriši sve to", nikada nije hteo da me posluša i da obriše - rekla je Aleksandra.

- Koliko te boli to što je Aleks dala priliku muškarcu poput Ivana, pa nije svesna nekih stvari kojih će postati svesna - pitao je Darko.

- Pričao sam danima za tu famoznu pušionicu, garnituru...Ja ne pričam o tvojim lošim izborima, nego tvojim lošim postupcima. Ona će praviti Čikija od blata - rekao je Milovan.

- On priča o mojoj mami, a išao kod moje mame na ku*ve. Sa dve si bio u isto vreme, pričaj - rekla je Aleksandra.

- Da li si koristio usluge koje su pružale žene u kući koju je držala njena majka - pitao je Darko.

- Ja sam išao nešto da pomognem njenoj mami, tako da je to bila kompenzacija - rekao je Milovan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić