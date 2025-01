Priznala da i dalje nije prešla preko nekih stvari!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Anđelu Đurišić.

- Prvo imam pitanje za tebe da li imaš sa čim da mi se pohvališ?

- Imam... Pita je ispala super, svako ko je probao rekao je da mogu da se udam. Bolje pitama da sam se hvalila ovde u rijalitiju - rekla je Anđela.

- Da li si stvarno prebolela stvari koje su se pre dešavale, ako nisi u kojoj meri ih vučeš?

- Nisam skroz, i dalje vučem neke stvari. Možda i ovaj prostor utiče na sve to. Ovih dana sam super. Mislim da je za sve potrebno vreme, meni treba malo više vremena da prevaziđem neke stvari. Nadam se da će sve biti okej i da će do jula biti sve okej i da ću biti 1/1 sigurna da sam prevazišla sve - rekla je Anđela.

- Da li ti je ljubav sa Gastozom pomogla? - pitao je Darko.

- Jeste. Vratio mi je veru u ljubav i u dobre stvari, zato sam i ušla u vezu sa njim. Kada se u meni probudi nemir, ja se vratim u te neke loše stvari. Ne mora da se desi ništa toliko loše, može da bude jedna reč samo i onda se ja vratim na sve te loše stvari. Okej, naravno da postoji neka rasprava, ali nije to ništa loše, koliko ja od toga napravim strašnu stvar. Eto kada se vratimo na Elitoviziju, pohvaljeni smo, desile su se lepe stvari, a ja sam videla sve loše. On mi je pomogao da se vratim opet na dobro, treba mi dan, dan ipo da se ja vratim. Tek onda skapiram da sam ja otišla u ekstrem. Žao mi je što nekad mora da "trpi" neke stvari. Svesna sam da nisam skorz prešla preko nekih stvari - rekla je Anđela.

- Zbog čega te more te loše misli, ako on kaže da njega to ne interesuje, tvoja prošlost i loši komentari? - pitao je Darko.

- Ne znam, ne znam to da objasnim. Nikad nisam videla po njegovoj faci da mu nije prijatno ili da mu to smeta. Meni u tim situacijama bude neprijatno i onda ja pomislim kako li je njemu u tom trenutku kad on sluša to o svojoj devojci. Žao mi je što mu namećem sve to - rekla je Anđela.

- Šta ti je potrebno da prevaziđeš sve to? - pitao je Darko.

- Radila sam na sebi, i mislila sam da sam okej. Kada sam se vratila ovde, malo se sve to vratilo, prosto spominje se ta priča. Nadam se da sada kada izađem da ću nositi samo lepa sećanja - rekla je Anđela.

- Koliko ti je zasmetalo Gastozovo komentarisanje Majine zadnjice? - pitao je Darko.

- Pa nije mi zasmetalo toliko. Više bi mi zasmetalo da tako nešto nisam tad saznala - rekla je Anđela. Verujem mu sve što mi je ispričao. Ima 32 godine ne mogu ja da mu krojim život. Sve to je bio Majin pokušaj provokacije mene - rekla je Anđela.

- Maja je ponavljala rečenicu "Gale, znam ja zašto ti sve ovo radiš", Da li ti je taj komentar uneo crva sumnje? - pitao je Darko.

-To je vid provokacije, da sam malo mlađa i gluplja pala bih na Majine provokacije. Sigurna sam u njegova osećanja. Ona je sa tim da on igra rijaliti više pokušala njega da ukanali. Mi smo njima fejk od početka - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.