Imam da poručim mama Zlati, njen sin Peja je ZAKLAO KRAVU: Ena se obratila bivšoj svekrvi, pa progovorila o brodolomu s Jovanom! (VIDEO)

Predstavnik Pink.rs portala, novinar Darko Tanasijević porazgovarao je sa Enom Čolić o njenom raskidu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Kada sumiraš jučerašnji i današnji dan, kako bi ti meni objasnila šta se sve zbilo - pitao je Darko.

- Katastrofa, iskreno, tako se i osećam. Ovde pričam drugačije, svaki od mojih izlaganja se razlikuje. Mislim da ste danas čuli pravo stanje...Baš loše, u svakom mogućem smislu. Kada je bila Pejina mama, napravila je jednu komparaciju što se tiče moje predanosti njemu kao mleko koje daje krava, pa ga šutne i prospe. Mislim da je ta danas poslednji put šutnula kofu kada ga je uvredila, međutim, ta kofa je bila prazna. Ja sam tu kravu poslala u penziju, s obzirom da sam vegeterijanac, pa nema klanja. Ovo je definitivno kraj. Slušala sam ove nedelje kako mu je najlepše na svetu, da me voli najlepše na svetu, slušala sam neke zakletve, da neće izaći iz našeg kreveta do kraja rijalitija, istog jutra je izašao. Držim se za to nešto, raskrvarila sam ruke svoje, mislim da treba da pustim i iskreno baš se katastrofa osećam. Totalni je rusvaj u meni - rekla je Ena.

- Kako je Peja reagovao sinoć tokom emisije, a kako je trebao da reaguje?! Vrlo si se pobunila jer, kako si rekla, nije te zaštitio kao muškarac - pitao je Darko.

- Meni su rekli da on jeste skočio i odreagovao, međutim sam se skoncentrisala na nešto drugo, pa mi nije bilo dovoljno, možda sam očekivala više, ja sam smatrala da to njegovo: "Biću uz tebe" u bukvalnom smislu. Stao je na vrata od pušionice, pustio me samu, kada sam ga pozvala, rekli su mi: "Bori se sama, šta ti treba sad on?" - rekla je Ena.

- U kom trenutku si shvatila da Peja nije pravi muškarac - pitao je Darko.

- Ja sam time što sam rekla da je miš koji se zavukao u rupu, htela sam da ga trgnem...Gde je kraj Pejinim poniženjima?! Ja sam čula kako Anđela njega (Zvezdan) opisuje i meni je poniženje spajanje s njim. I on je meni rekao kako sam mu svetlost jedina u kući, pa smo 24 sata kasnije završili. On je sav u teorijama zavere. Ja sam u afektu sebe unizila ovde dosta puta, meni je jako bitno da izađem odavde normalna - rekla je Ena.

- Optužila si Peju da je on dozvolio to da vas drugi komentarišu i da cela kuća bruji o vašem se*su - rekao je Darko.

- Kako god to izgledalo, vidim da su stekli takav utisak, ali to niko ne može da dokaže. Ja negiram, a vi imate pravo da mislite šta hoćete...Bili smo zajedno u svemu tome, zato je i trebao da stoji uz mene. Što se tiče njih, to je njihova sramota - rekla je Ena.

- Šta je značila tvoja rečenica: "Ne daj Bože da te neko brani kao što ti stojiš uz mene" - pitao je Darko.

- Obećavao je da će biti uz mene i da se držimo zajedno do kraja, a sada ga nema, zato sam mu i tako rekla. Apsolutno nije uz mene, totalno se distancirao i povukao. Čak me i ne vrednuje toliko da dođe i da mi kaže da je sa mnom nesrećan...On se nikome nikada nije obratio kao meni, niko od njega nije čuo ružnu reč kao što sam ja čula. Imam da poručim mama Zlati da je njen sin Pej zaklao kravu - rekla je Ena.

- Kako reaguješ na optužbe da si ti ta koja Peju gura u haos i tera ga da se ponaša kako mu ne priliči - pitao je Darko.

- Dušmani, to oni komentarišu. Bio je klip danas kada ja izlazim iz garderobera, kada su mu prilazili ti nebitnjakovići koji se po kući smucaju za džabe, govore mu: "Bravo Pejo, spasio si se kurv*tine", slade se svime, slade se što je i u ovom stanju - rekla je Ena.

Autor: Nikola Žugić