Definitivno kraj ljubavi: Peja nikad brutalnije opleo po Eni, pa žestoko osudio njeno ponašanje... Ona je klošarka... (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Jovana Pejića Peju.

- Na osnovu čega si shvatio da Ena nije za tebe, i da nikad nisi bio sa takvim klošarkama? - pitao je Darko.

- Nisam mogao da joj ovde za stolom kažem da to što radi je užasno ružno. Ispalo bi da branim Aneli. Ovde ne vidim ženstvenost kod žena. Sve bi ih poslao na njivu da rade, ušli su ovde i misle da su zvezde. Kod mene u kuću su ušle nekoliko žena. Bivša devojka me je zvala da me moli da ne uđem ovde, Ena to nikad ne bi uradila. Tera me namerno u crveno, to je i sinoć pokušala. Ona više gleda tuđa posla, a ne naša. Smatram da je klošarka, jer ima te izraze klošarske. Priča kako kod tebe priča jednu, kod drveta drugu, meni treću. Pogledajte Sanju, uporedite njih dve. Elokventna devojka koja nije nikog uvredila.

- Uporedite Marka i Peju - rekla je Ena.

Ne mogu da joj kažem da je podržavam, mrzeo bi je najviše. Spinuje sve na mene. Nisam nikad takve devojke dovodio kući. Zatvoren prostor je učinio svoje - rekao je Peja.

- Poteže se priča kako on meni kuva kafu, a ja sam njemu dok je radio spremala i doručak i ručak - rekla je Ena.

- Ena nije krila da je bila presrećna kada si joj zabranio određene stvari za ostale muškarce. Da li misliš da voli dominantne muškarce ? - pitao je Darko.

- Navikla je na toksične muškarce. Ona voli da njoj neko nešto brani - rekao je Jovan.

- Ne mogu da ga slušam. On je zatupljen, ne volim da se neko dere na mene. Žena sam koja živi od pažnje. Vuče se ovde po kući kao starac Fočo od stotinu ljeta. Uvek je u teoriji zavere. Kada dođe i kaže pun života " nemoj da deliš cigaru sa Terzom", ja se oduševim - rekla je Ena.

- Evo opet spinuje priču na mene. Ona hoće da ja lomim ovde, da se derem. Izvlači sve najgore od mene. Imao sam konflikte ovde, pa nisam vređao ljude. Hoću da pomognem ovde ljudima - rekao je Peja.

- Sa kim se Ena ovde muva po kući? - pitao je Darko.

- Prebacuje se na mene da ja kokektiram sa Draganom, jer sam seo na garnituru pored nje. Ona je osoba kojoj donose ovde kafe,sokove, pa sam ja problem. Rekla si da Soni može da bude tvoj dečko, ironično. Da sam ja tako nešto uradio, bio bi haos. Dok sam bio sa "vrtićem", bio je haos kada sam "zatvorio vrtić" onda je problem pažnja, pa je problem kafa, što sam seo na garinutu. Ne mogu to da trpim i to je to - rekao je Peja.

