Ovo je prešlo u bolest: Mića uveren da je Ena Čolić opterećena likom i delom Aneli Ahmić, sasuo joj sve u lice! (VIDEO)

Iskren do koske!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč

- Moja drugarica Sandra je jako sujetna. Ona da je u vezi sa Lukom rekao bih da je ljubomorna, a pošto nije ona je sujetna. Ona zabranjuje Luki da priča sa bilo kim, pa mi nije jasno kako niste to videli. Što se tiče Ene, ona je neko ko je opčinjen i opterećen njenim problemom koji se zove Aneli. Ona je opterećena s Aneli, to nije sujeta nego je okupira i izgubila je smisao za realnost. Ovo stanje je prešlo u bolest. Da li ima sujete između Gastoza i Aneli za prvo mesto? Ima, samo Gastoz to uradi na simpatičan način, pa to može i da bude zaj*bancija. On je prikriven i namazan, a ja ne vidim da je sujetan. On nosi lako breme favorita i sprda se sa konkurencijom. Aneli se obraća fanovima i traži pomoć, pa to može da bude sujeta. Ja ću da navedem Milovana, ne jer sam sa njim u lošim odnosima, on ima pravo da se bori za svoje pravo, ali mislim da bi za njega bilo bolje da sve što je rekao javno da je ostao kod kuće i sačekao da ona izađe, pa joj rekao u brk - govorio je Mića.

Posle njega glasao je Mateja Matijević.

- Sujeta je ozbiljan bolest, prisutna u velikoj meri u ovoj kući. Najbolesnija ikada mi je već godinama Miljana Kulić, koja je samo ovde i bitna. Njen naslednik je Uroš Stanić, biće sujetan iz istih razloga. Treće mesto lični momenat, a to je Dačo Virijević koji je u pijanom stanju pokazao veliku sujetu, tetovaže od 200 evra - govorio je Mateja.

Autor: A. Nikolić