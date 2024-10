Žestoko: Karić sasuo Gruji sve u lice, od ovih reči nije mu bilo dobro! (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je emisija "Nominacije", a večeras takmičari "Elite" večeras biraju između Nikole Grujića Gruja i Milene Mimas Šarac. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Urošu Staniću.

- Smatram da je Mima večeras napadnuta bez potrebe, govore da joj je faca za izmet, to nije džentlmenski. Ovde smo da je komentarišemo, a ne da je ponižavamo. Ne sviđa mi se kad je bila ljubavnica i nije marila za decu koja su kod kuće. Ona je prema meni okej, mi provodimo vreme. Ne sviđa mi se njena prošlost, a ove sezone nije trebala na onaj način da uradi ono Gruji. Žao mi je što se Aneli umešala u tvoj odnos i nije marila za tvoje emocije. Ti si izigrana od strane Rajačića. Lepa si i prostojna devojka, svi mi prikrivamo nedostatke. Kod tebe i fali energija. Smetaš ukućanima, ali te ja gotivim. Nekad me podsećaš na sponzorušu - rekao je on, pa nastavio o Gruji:

- On je jedan kockar koji ne mari za svoju decu, preče su mi strasti nego deca. On je pogazio sve što je pričao, dostojastvo nema. Pričao je sve najgore o njoj, a ispostavilo se da je laž jer je preko svega toga mogao da pređe. Ja ću da nominujem Gruju, a da ostavim Mimu - dodao je Stanić.

Sledeći je nominovao Jovan Pejić Peja.

- Sa Grujom sam par puta pričao, otvorio mi je dušu i savetvao sam ga za neke stvari. Smatram da je labilna ličnost, nema karakter, ali nije loš čovek. U životu treba da radiš sve srcem, ne treba da ti bude krivo jer si plakao, ali bi trebao da prekineš sa alkoholom. Mima i ja smo malopre imali jednu nesreću u garderober, Aleksandri samo porušili stvari, pravi mi ovde težak problem. Smatram da nema energiju u sebi, ja volim energične devojke koje privlače pozitivno muškarce. Sa njom nisam komunicirao jer me nikad ne bi privukla. Više sam komunicirao sa Grujom, pa ću njega da ostavim - komentarisao je on.

Posle njega nominovao je Stefan Karić.

- Ja ću da ostavim Mimu, šaljem Gruju. Grujam me koristi da iznese svoj stav, a ne da bi čuo moje mišljenje i savet. Ne podržavam kad se svađaš sa Jelenom, ona te vređa, a ova devojka te je upropastila i nisi imao rekaciju. Vi ste meni bezline osobe, pa šta god da uradite ne meri se kao drugima nego se očekuje. Treba da ostaneš ovde, zaradiš i decu uzmeš za ruke i prošetaš po gradu, a ne da se kriješ po ćoškovima. Mi imamo kokrektan odnos. Mima mi je ispala iskrenija šta god da je uradila. Samo jer je bila iskrenija poslaću Gruju - govorio je Karić.

- Misliš u s*ksu? - pitao je Gruja.

- U svemu što je uradila. Prebacivanje lopte na Gruju ne treba da radiš., jer si svesna nekih stvari - dodao je Stefan.

Autor: A. Nikolić