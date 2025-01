Razmišljam da li je i volim: Ivan pustio da njegovo srce govori o Aleksandri, vinuo je u nebesa, pa bez zadrške osolio po Milovanu! (VIDEO)

Zaljubljen do ušiju!

U toku je emisija ''Nominacije'', a voditeljka je Ivana Šopić. Učesnici će večeras birati između Aleksandre Nikolić i Milovana Minića. Prvi nominuje Ivan Marinković.

- Odlučio sam da kompletno sagledam situaciju. Da mi je neko rekao da ću da imam nešto sa ovakvom devojkom, ne bih poverovao. Svašta je prošla u životu, verujem da smo čuli samo deo. Verovatno većina ljudi misli da meni smeta sve što sam čuo ovde, ali ja se ne obazirem na to. Aleksandru smatram jako predanom majkom, bez obzira na to šta Milovan priča. Znam koliko joj on ruši ugled i pokušava da je sitnim provokacijama psihički uništi. Ona je jako dobar drug i darežljiva je, to volim kod nje. Znam da neki misle da i dalje igram rijaliti, ali ja nemam želudac za to. Jako mi prija, razmišljam da li je i volim. Za sad sam strpljiv u ovom odnosu, žao mi je da se potpuno odvojim od nje. Sad to ne mogu - rekao je Ivan.

- Mislim da je Milovan neostvaren čovek, jer je u 40 godina postao fanatik rijalitija. Buljio je u tv, dok je varao suprugu. Mislim da je Aleksandru varao četiri godine, u smislu da je gledao kao Sveti gral. Juče smo saznali da je koristio i usluge prostitucije. Deluje mi jako prosto i nekulturno. Jako je podlo što koristi neke glupe trikove, koji nažalost, kod Aleksandre pale. Želi da joj napakosti maksimalno u životu. Ostavljam Aleksandru - kazao je on.

Autor: Iva Stanković