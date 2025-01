Reporterka emisije "Premijera viked specijal" ugostila je Sandru Rešić i sa njom porazgovarala o aktuelnim temama, kao i njenim projektima.

Reporterka emisije "Premijera vikend specijal", Katarina Rogojević, porazgovarala je sa pevačicom Sandrom Rešić.

Kako se kod tebe u domu slavi Božić?

- Uvek za Božić i za sve praznike je veselo, okićeno je duže sigurno nego kod drugih ljudi. Puno je hrane, sarmi, ruske salate... Ovo je prva godina da sam uzela odmor posle dočeka Nove godine, preko sedam osam godina praznike nisam provela kući, sada sam napravila izuzetak.

Šta si propustila, a da se kaješ zbog toga?

- Rođenje sestričine, rođendane svoj porodice, pa i svoje rođendande. Dosta stvari sam propustila.

Jel pripremaš proslavu za svoj rođendan?

- Pa ne, prošle godine sam dočekala sama u hotelu u Nemačkoj. Ne slavim rođendane. Ovaj želim da dočekam sa mamom uz film neki, bez šminke.

Kada ćeš dočekati sa partnerom?

Tek sam izašla iz veze, ne treba mi sada to. Ne idem iz veze u vezu, sačekaću malo svakako.

Moram da te pitam za aktuelnu temu, porođaj Milice Veličković, da li si ispratila?

Ispratila sam na Pink.rs, ne komentarišem rijaliti više. Čestitala sam Milici odmah kao i rođendan.

Čuli smo da nam spremaš neke kavere ("Cover" engl.) Ninovih pesama?

- Da. Sve je snimljeno i spremno, čeka se momenat samo, biće to jedan poseban datum. Ima još nekih tehničkih stvari koje treba da se završe tu. Bila mi je velika odgovornost da to snimim na jedan pristojan i dostojanstven način, zato je i tajalo sve to dve godine. Nisam želela da sa tim pokazujem svoje vokalne sposobnosti, bilo je vremena kada sam se ja takmičila. Ovo nije bio dokaz kako ja pevam očeve pesme bolje od njega. Uopšte nisam htela to, želela sam da to bude baš onako kako je on pevao. Bilo je potrebno dosta vremena, da to kad izađe bude reprezentativno, prvenstveno zbog njega.

Autor: K.Kelava