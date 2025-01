Otkrila sve!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Sada je na red došla Anđela Đuričić koja je progovorila o svom turbuletnom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, a kako je Gastoz nedavno pripremao teren za raskid sa Anđelom, možete pogledati u video-prilogu ispod teksta.

- Anđela kako ti je protekla ova nedelja? - upitao je Darko.

- Stvarno super, Gastoz i ja smo spustili loptu i sada je sve dobro - rekla je Anđela.

- Anđela, mnogi smatraju da ste fejk, pogotovo kada je Gastoz izjavio da želi da te učini srećnom u smislu da je to njegov posao? - upitao je Darko.

- Ma da, svi mu se hvataju za rečenicu svaku. Ja ne mislim da je tako, da je tako ja bih prva osetila i rekla iskreno. Ja osećam koliko on mene voli i to će tako biti. Jutros mi je baš na lep način izjavio ljubav - rekla je Anđela.

- Anđela, priznala si da imaš problema jer te progoni prošlost. Da li pokušavaš da radiš na tome? - upitao je Darko.

- Da, trudim se da radim na tome. Iskreno, teško mi malo ide, ali stvarno se trudim. Mnogi umeju da kažu da ja glumim žrtvu i kakve sam ja to traume preživela, a mene stvarno progone neke stvari iz prošlosti - rekla je Anđela.

- Danas je Miljana imala nove provokacije na račun tvojih eksplicitnih snimaka, da li si to čula? - upitao je Darko.

- Nisam čula stvarno. Ja nju više ni ne doživljavam, to me ne dotiče. Neko napravi hiljadu loših postupaka i ljude boli uvo, a neko napravi jedan i treba mu dosta da prevaziđe to, e baš to sam ja. Ja ne potenciram moju prošlost, ali mene ljudi uvek podsećaju na sastanku na to, a to se ne radi drugim ljudima. Kad sam ja dobro, mene to ne može da poljulja. Jedino kada sam emotivno iznutra loše onda me svaka sitnica poljulja. Imam savest i zato ne mi mogla nikada da ponovim neke svoje greške. Treba mi vremena da prevaziđem neke stvari jer ne mogu da verujem koliko sam bila glupa da radim neke stvari. Nekad mi je svejedno, nekad nije. Ove nedelje su dobre emocije u meni i ne može me poljuljati niko - rekla je Anđela.

- Imala si burnu svađu sa Terzom i to baš one večeri kada je saznao da je postao otac - rekao je Darko.

- Darko, stvarno nisam htela da se svađam, pogotovo nisam želela to veče. Stiglo je neko pitanje i ja sam poludela. On je mene nešto potkačio i ja sam rekla: ''E, sad ću da ti odgovorim''. To jeste istina što sam mu ja rekla, ali možda nisam trebala. Ja njega kad vidim odvratan mi je, želudac mi se prevrne. On je navodno divan čovek koji deli i daje, meni Miljana dobacuje neke stvari iz prošlosti, a sa Terzom se drži pod ruku. Stvarno mi je to presmešno. Kako da me ne nervira taj lik? Kad je Milica izašla, svi su zaboravili da je ona bila tu. Ljudi su zaboravili na neke njegove postupke od pre mesec dana, da istina je da on ne ponavlja iste greške, ali ne možemo sve zaboraviti - rekla je Anđela.

- On smatra da je Sofija htela da ga isprovocira pesmom na Elitoviziji, da li je to znak da on voli i dalje nju ili ipak ne može da izdrži zbog kompleksa? - upitao je Darko.

- I jedno i drugo. On je Sofiju smuvao iz kompleksa jer jedino na taj način može da se dokaže. Dočekao je da bude bitan, ali evo čim nema Milice on je nebitan. Vremenom se on zaljubio, a zamisli da dođe i kaže: ''Ja sam to uradio iz kompleksa'', pa gde sme. Sofija se možda i sprdala sa njim i to mu je i dokazala. Posvađao se sa Sofijom malo i sad razmišlja da li joj je bio sprdnja i razmišljala je sve vreme o Medi - rekla je Anđela.

- Kako komentarišeš svađe Ene Čolić i Aneli Ahmić? - upitao je Darko.

- Jao užasno mi je to. Moram da priznam da se obe provociraju, ali mislim da je Ena baš prešla granicu u ovom trenutku. Nadam se da će spustiti loptu, rekla sam joj: ''Spusti loptu, preteruješ''. Mislim da je ljubomora obostrana, ali one su mi obe sujetne - rekla je Anđela.

- Kako se tebi čini situacija između Ene i Peje? - upitao je Darko.

- Tu su mi bara bar. Peja je pre petnaest dana kada je izjavio ono za Aneli bio potpuno kriv. Mislim da je on previše ljubomoran, a to mi je jednom prilikom i rekla. Rekla mi je: ''Tek sam shvatila kad sam došla ovde koliko sam posesivna''. Mislim da ona hoće da njega hendluje prema sebi, ali mislim da je on u ovom trenutku iskreniji. Ne znam zašto, ali mislim da je njemu malo više stalo trenutno - rekla je Anđela.

- Zbog čega Ena odbija da prizna da je imala se*s sa Pejom? - upitao je Darko.

- Mislim da želi da se drži onoga sa početka, da ne želi da njegov sin gleda to. Videla sam tu da je Peji mnogo žao jer je poštuje pre svega i voli je. Sad hoće svi da je udare sa tim, ali ne mogu da ih osudim. Tu sam shvatila koliko mu je stalo do nje jer se vidi da ga boli neke stvari. Mislim da će se pomiriti i ja im to želim, ali su naišli na buru sa svih strana zbog se*sualnih odnosa koje su ljudi gledali. To je dokaz koliko su ljudi želeli da joj nađu nešto. Trebala je da se drži nekih stvari, ali ne možemo sad toliko da je razapnemo zbog toga - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.