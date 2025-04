Gazdi sve pred sobom da bi ZARADILA PARE: Luka urnisao Kačavendu i Anđelu! Baki opleo po ovim cimerima (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas glasaju za osobu koja gazi sve pred sobom zarad istog cilja. Naredni je svoj stav Luka Vujović, a nakon njega i Baki.

Na prvo mesto stavio je Enu Čolić, a onda je opleo po Anđeli:

- Na drugom mestu je Anđela Đuričić koja gazi sve pred sobom, pokazala je prema ljudima koji su stajali tu za nju. Verujem da će i njen dečko da je navede na sve te negativne ankete. Jasno mi je zašto se u česrtitkama u kojima se pozdravlja Gasrtoz, ne pozdravlja se ona -rekao je Luka, pa dodao:

- Na treće mesto je Milena Kačavenda, gazi sve pred sobom da bi zaradila pare. Voleo bih da ne vređa ljude i da ne omalovažava, da ne govori deci od tih istih da će im nabijati vi***tore -kazao je Luka.

- Ja ću da navedem Marka Đedovića, zbog cilja koji treba da mu daju. Zarad ovog što se dešava, uspeva mu i lepo mu ide. Na drugo mesto ću staviti Munju. On je u više navrata govorio da je njemu cilj da sve ove lake devojke odrašuje. Njegov je cilj da bude ovde, ispegla to na svoj način. Na trećem mestu je Terza, zarad igranja ovih devojaka, doći će do cilja, amislim da je on na trećem mestu.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.